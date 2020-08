Dodental na desastreuze explosie Beiroet stijgt, huisarrest havenofficials

Het dodental loopt op na de gigantische explosie in Beiroet. Ook is er huisarrest voor de havenautoriteiten. Op social media worden massaal beelden en steunbetuigingen gedeeld: #BeirutBlast

Het is een raar beeld om naar te kijken. Naar ook: een bruid die poseert voor haar huwelijksfoto’s in haar trouwjurk, waarna plotsklaps de trillingen en rookpluimen van de explosie ook haar en haar fotograaf bereiken. Van een brede glimlach naar blinde paniek. Je ziet ze vluchten, al weten ze niet goed welke kant op.

BEIRUT BLAST: A bride posing for a photos in her wedding dress has her session cut short in a terrifying manner – as the shock wave from the explosion that rocked Beirut hits. https://t.co/1RhQeLjsrP pic.twitter.com/c0mOKRc0jN

Of het huwelijk al was gesloten, is niet bekend. Ze hebben het in elk geval wel overleefd, in tegenstelling tot vele anderen.

Het dodental van de enorme explosie van dinsdag in Beiroet is namelijk gestegen tot 135. Er zijn ongeveer 5000 gewonden en nog steeds vermisten. Dat vertelde de Libanese minister van Volksgezondheid vandaag voor de televisie.

Please take a minute or two to pray for our brothers & sisters at Beirut, Lebanon.There has been a massive explosion &the blast leave dozens dead & thousands injured.

Our prayers & thoughts are with them.#BeirutBlast #LebanonExplosion#PrayForLebanon pic.twitter.com/jAqH7LNd0b

— mannat (@ShehnazArticles) August 5, 2020