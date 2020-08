Mondkapboetes in Rotterdam en mondkapvergelijking ‘met Jodenster’

Tijdens onaangekondigde demonstratie in Rotterdam tegen mondkapjesplicht zijn boetes uitgedeeld aan de demonstranten.

Het klinkt misschien een beetje als een flauwe grap: ken je die van de demonstrant die demonstreerde tegen mondkapjes en toen zelf een boete kreeg, omdat-ie er geen droeg? Het is alleen geen grap. En dat voorman Viruswaanzin Willem Engel de mondkapjesplicht vergeleek met de Jodenster, ook niet.

Willem -> William -> Bill Engel -> Hemelpoort -> Poort=gate -> Gates Willem Engel = Bill Gates Toeval? pic.twitter.com/ffaa4PN66A — Mark Thiessen (@thiessenmark) August 5, 2020

Dertig mensen die vandaag in het centrum van Rotterdam tegen de mondkapjesplicht demonstreerden, hebben een boete van 95 euro gekregen. Dat meldt de politie.

Uiteindelijk is de demonstratie van vanmiddag tegen de #mondkapjesplicht in #Rotterdam #Centrum rustig verlopen. Niemand werd aangehouden en 30 personen kregen een proces verbaal. https://t.co/IH6AuVUjdl — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) August 5, 2020

Mondkaploos

De demonstratie die begon op het Schouwburgplein was niet aangekondigd. De groep, die geen mondkapje droeg, was van plan om via de Korte Lijnbaan en Lijnbaan naar het Stadhuis te lopen. In dat gebied geldt sinds woensdag een mondkapjesplicht. De groep liep ondanks de verschillende vorderingen toch het mondkapjesgebied in.

‘Mondkapje aub’

Halverwege de Korte Lijnbaan werden zij tegengehouden door de politie en werden zij nogmaals gewaarschuwd en gevraagd het gebied te verlaten of een mondkapje op te zetten. Dertig demonstranten gaven hier geen gehoor aan. Zij kregen een proces-verbaal. De sfeer werd volgens de politie dan ook „eventjes grimmig”, maar al snel konden agenten dit de-escaleren en werd de groep terug naar het Schouwburgplein geleid.

Asociaal gedrag Rotterdam

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vond het gedrag van de mensen die protesteren onverantwoordelijk en weinig solidair. Hij zei dat in een toelichting op de mondkapplicht die sinds vandaag vanaf 06.00 uur van kracht is in delen van het centrum, markten en twee grote winkelcentra.

Aboutaleb sprak zelfs van asociaal gedrag. „Protesteren mag. Het is een onderdeel van onze democratie, maar doelbewust zonder mondkap op zo’n drukke plek protesteren is niet te tolereren. Aan de voet van de Erasmusbrug is genoeg ruimte.”

Willem Engel

Twee maanden terug konden we Willem Engel nog aanzien voor een goedbedoelende, gesjeesde wetenschapper die door de coronastress enigszins uit het spoor was gelopen. >> — Pepijn van Erp (@pjvanerp) August 5, 2020

Willem Engel vergelijkt aanpak mondkapjesdemonstratie met jodenvervolging https://t.co/oQGzAVjH0w — Rijnmond (@RTV_Rijnmond) August 5, 2020

Willem Engel, voorman van Viruswaanzin, heeft zich vandaag volgens vele Twitteraars niet heel handig uitgelaten over de mondkapjesplicht. Een understatement.

Willen de mensen die de vergelijking van Willem Engel van een mondkapje met een jodenster een prima vergelijking vinden mij aub niet meer volgen. Uitroeien van mijn familie vergelijken met beschermen bevolking trek ik niet. Ajuus — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) August 5, 2020

„De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we er niet meer ver vandaan zitten. En we hebben heel veel Joodse mensen in onze eigen organisatie. Dit zijn niet mijn woorden, maar hún woorden. Dat klinkt heel hard, maar het is echt wat er aan de hand is”, zei de 43-jarige Engel. De stadswandeling in Rotterdam, waarvan Engel zegt er spontaan heen te zijn gegaan, werd „verstoord door de politie”, zegt hij voor de camera van RTV Rijnmond. Hij overweegt aangifte tegen een agent.

Waarschuwen

Vanaf vandaag geldt een mondkapjesplicht in verschillende delen van Rotterdam en in deze gebieden worden hosts ingezet om burgers te wijzen op de draagplicht, laat de politie weten. „Daarnaast zijn handhavers van de gemeente aanwezig voor het aanspreken en waarschuwen. Als politie kunnen we in voorkomende gevallen als ‘sterke arm’ optreden. Daarbuiten is de intentie om vooral ‘coachend te handhaven’. De nadruk ligt daarbij op aanspreken en eventueel waarschuwen.”

Viruswaanzin verspreidt nu gare pamfletten en probeert het ook aan postbodes aan te smeren. Als ik zo'n goor papiertje in mijn brievenbus vind dan gaat het in een envelop en dan ongefrankeerd naar de dansschool van Willem Engel. https://t.co/R1YkE5LGOW — Truitje (@Truitje15) August 5, 2020

