Honderdduizenden mensen in Beiroet dakloos, miljarden euro’s aan schade

Een deel van Beiroet is weggevaagd. Honderdduizenden mensen zijn door de zware explosie dakloos geraakt en ongeveer de helft van de stad heeft schade. Dit is de zoveelste klap voor het land, dat momenteel wordt getroffen door een zware economische crisis.

Gisteravond heeft een zware explosie een enorme ravage aangericht in de Libanese hoofdstad, waar veel gebouwen zijn verwoest. Er ging een enorme oranje vuurbal de lucht in en daarna volgde een zware schokgolf. „Het was alsof een atoombom afging”, zei een gepensioneerde vrouw die bij de haven woont. De zware explosie is veroorzaakt door zo’n 2750 ton ammoniumnitraat, een stof die onder meer in bepaalde soorten kunstmest zit. In ons land is het gebruik van ammoniumnitraat als kunstmest niet toegestaan, vanwege de grote veiligheidsrisico’s van het product en de kans op misbruik.

Naar schatting hebben 250.000 tot 300.000 mensen in Beiroet momenteel geen dak meer boven hun hoofd, zei Gouverneur Marwan Abboud tegen persbureau AFP. In de stad wonen naar ongeveer 2 miljoen inwoners. De autoriteiten proberen voedsel, water en onderdak te regelen voor inwoners die hun huis hebben verloren. De schade van de explosie bedraagt volgens de gouverneur zeker 3 miljard dollar (omgerekend zo’n 2,5 miljard euro).

Slachtoffers

De ramp heeft het leven gekost aan al zeker honderd mensen. Ook raakten zeker 4000 personen gewond. Onder hen zijn zes Nederlanders. Naast de vrouw van de ambassadeur nog vijf anderen, onder wie vier medewerkers van de ambassade. Het is niet bekend of de vrouw van de ambassadeur in levensgevaar verkeert en of haar situatie stabiel is. De andere Nederlanders raakten lichtgewond.

Het aantal slachtoffers zal nog verder oplopen, omdat er de komende dagen nog wordt gezocht naar slachtoffers die onder het puin liggen. Dat wordt gedaan met veel hulp uit andere landen. Onder meer Nederland stuurt hulptroepen: een zoek- en reddingsteam gaat onder de puinhopen mensen opsporen. Het team komt vanavond aan in de stad. En ook Griekenland, Tsjechië, Frankrijk, Polen en Duitsland hebben steun aangeboden. De steun wordt gecoördineerd door de Europese Commissie.

Doodklap

De explosie gisteravond was niet alleen letterlijk een zware klap, maar ook figuurlijk een zware klap voor het land. Veel Libanezen vragen zich vertwijfeld af of de explosie de doodklap betekent voor het kleine bankroete land. Het land verkeert in een chronische politieke crisis en kan zijn schulden niet meer betalen. Minstens een kwart van de beroepsbevolking is werkloos.

Eind vorig jaar braken er massale protesten los als gevolg van de werkloosheid en de falende voorzieningen, zoals stroomonderbrekingen, drinkwatertekorten, slecht internet en de minimale gezondheidszorg. En daar is dit jaar het coronavirus inclusief lockdown bijgekomen. De ontploffing trof bovendien de haven die een van belangrijkste bronnen van inkomen van Libanon is. De haven is ook cruciaal voor de bevoorrading en sommige waarnemers vrezen nu al dat de explosie nog veel nijpender tekorten kan veroorzaken dan waar het land al onder lijdt.

Tot overmaat van ramp leidt de explosie tot nog meer spanningen in de bevolkingsgroepen van Libanon, dat lange tijd verscheurd was door burgeroorlog (1975-1990). Het land telt achttien religieuze bevolkingsgroepen van wie er sommigen elkaar naar het leven staan.

Gironummer 5125

Het Nederlandse Rode Kruis heeft een gironummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het gironummer is onder meer geopend om het gezondheidssysteem van Libanon te ondersteunen. Volgens het Rode Kruis kon dat de coronapandemie al niet aan en staat het nu nog meer onder druk.

PERSBERICHT Het Rode Kruis opent #Giro5125 (IBAN NL02 INGB 0000 0051 25) voor hulp na de explosie in #Beiroet, #Libanon. Hulpverleners verlenen eerste hulp, vangen mensen op in noodopvanglocaties en bieden psychosociale ondersteuning.https://t.co/Njv3cQI7oP — Rode Kruis (@RodeKruis) August 5, 2020

Het Libanese Rode Kruis was snel na de ramp aanwezig met meer dan 75 ambulances en 375 verpleegkundigen om eerste hulp te verlenen. Daarnaast zijn er speciale posten opgezet voor mensen die niet in het ziekenhuis terechtkunnen, maar wel gewond zijn geraakt. De ziekenhuizen zijn namelijk overvol.

