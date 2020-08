Kopiëren en gekopieerd worden: Instagram lanceert eigen TikTok

Wat TikTok kan, willen wij ook, moet Instagram hebben gedacht. Vandaag lanceren ze daarom Reels, een soort TikTok, maar dan op Insta.

In de wereld van de apps gaat het om kopiëren en gekopieerd worden. De grote appbedrijven kijken naar populaire concurrenten voor inspiratie. Zo kwam Instagram vier jaar geleden met de mogelijkheid om een verhaal te vertellen in foto’s en filmpjes, Stories genaamd. Die verhalen verdwijnen na 24 uur. Het is gebaseerd op Stories van concurrent Snapchat, dat toen in opkomst was.

Hellooooo, Reels 🙌 Introducing a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram. Reels is rolling out today to more than 50 countries around the world. 🤳🤩🎥✨😂👀💯https://t.co/RfXDhYawSF pic.twitter.com/FjSGSpSGpn — Instagram (@instagram) August 5, 2020

Reels: met effecten

„Reels nodigt je uit om leuke video’s te maken om te delen met je vrienden of wie dan ook op Instagram”, legt Instagram vandaag uit. Maak en bewerk video’s van vijftien seconden met meerdere clips met audio, effecten en nieuwe creatieve tools. „Je kunt je reels delen met je volgers op je feed en, als je een openbaar account hebt, ze beschikbaar maken voor de bredere Instagram-community via een nieuwe ruimte in Explore. Reels in Explore biedt iedereen de kans om een ​​creator op Instagram te worden en een nieuw publiek te bereiken op een wereldwijd podium.”

TikTok

TikTok heeft 800 miljoen actieve gebruikers en staat op de negende ‘social media’ plek en vóór onder meer Twitter en Snapchat. YouTube heeft nog altijd de meeste gebruikers. Instagram had in april ongeveer een miljard actieve gebruikers.

Snapchat kondigde begin deze week ook al aan dat gebruikers muziek aan hun berichten kunnen toevoegen, geïnspireerd op TikTok.

