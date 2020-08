Blankenberge en Knokke-Heist weren dagtoeristen na massale knokpartij

De Belgische kustplaatsen Blankenberge en Knokke-Heist staan tot nader order geen dagjesmensen meer toe op hun grondgebied. Door de enorme toestroom van strandgasten vanwege het mooie weer en diverse incidenten in de afgelopen dagen zeggen de burgemeesters van beide gemeenten hiertoe genoodzaakt te zijn.

Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist: „Tientallen incidenten, zowel gedurende de dag als de nacht, zorgen ervoor dat het gemeentebestuur zich genoodzaakt voelt om over te gaan tot drastische maatregelen. Om de publieke veiligheid te garanderen kunnen dagtoeristen voorlopig niet langer Knokke-Heist bezoeken.”

Alle auto’s gecontroleerd

Vanaf vandaag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwt de gemeente. „Alle voertuigen zullen worden gecontroleerd. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeert maken. Alle inzittenden moeten dus kunnen bewijzen dat zij in Knokke-Heist wonen, verblijven met overnachting, of werken.”

Suspicious camerawork. Zoom in zoom out, shaky shaky, too close to the action. Seems like how they film a fake wrestling match. #Blankenberge #Knokke (Sand in the eyes?) https://t.co/G24T6lfYec — Atotsm (@atotsm) August 9, 2020

Massale vechtpartij Blankenberge

In de nasleep van een massale vechtpartij op het strand van Blankenberge neemt de badstad strenge maatregelen. Zaterdag aan het einde van de middag gingen tientallen relschoppers de confrontatie aan met de politie. Een stagiair van een betrokken strandtent vertelde zijn verhaal aan de Telegraaf. Burgemeester Daphné Dumery wil vandaag zoveel mogelijk dagjestoeristen weren uit Blankenberge. Bovendien wil Blankenberge dat er tussen 9 en 16 uur geen treinen meer aankomen.

Alleen inwoners, mensen met een vakantiewoning en meerdaagse verblijfstoeristen zijn welkom in Blankenberge. De politie zal controleposten opstellen langs de invalswegen. „Wie dus in Blankenberge toekomt zal dus een geldige reden moeten hebben om toegang tot de stad te krijgen. Met deze maatregel proberen we de rust te laten weerkeren”, aldus de burgemeester.

Dat goedwillende dagtoeristen niet meer naar de kust mogen komen, leidt ook tot onbegrip.

Begrip voor het feit dat men amokmakers wil aanpakken voor hun wangedrag aan de kust. Verbod op dagjestoeristen is er ferm over. Sinds wanneer mag een Belg /Vlaming niet meer gaan en staan waar hij wilt in zijn eigen land ? #Blankenberge #Knokke ⁦ https://t.co/JTQXi6UnXo — Nico Volckeryck (@Nicovolckeryck) August 9, 2020

Pak em beet 100 man verdeelt over de kust die amok maken . Resultaat 2 kuststeden in lockdown zelfs voor eigen volk…. Hoe zwak toon je je dan niet als bestuur ? Ze plooien en geven alsmaar harder toe aan een groepje reltuig uit Brussel en wij slikken dat !?#Blankenberge — Harry Melis (@HarryMelis3) August 9, 2020

