Hitte: ook vandaag gaan er weer records sneuvelen

Het is een kwestie van tijd voordat de warmte van vandaag leidt tot een officiële hittegolf. De hitte deze middag loopt op veel plaatsen tropisch op tot 30-36 graden.

Daarbij kunnen hitterecords sneuvelen. Aan de noordkust is de hitte met 26-29 graden dragelijker. Vanavond blijft het vooral in het zuiden nog een tijd tropisch. Komende nacht is het drukkend warm en wordt het niet kouder dan 17 tot 22 graden, meldt weerdienst Weeronline.

Het weerbeeld laat deze zondag een mix zien van zon, sluierwolken en soms wat dikkere wolken. Het zuiden en zuidoosten maakt later vanmiddag en vanavond kans op een lokale onweersbui. De ochtend start al warm, want na een snikhete zaterdag is het afgelopen nacht slechts langzaam afgekoeld.

Temperatuur schiet omhoog

Om 2.00 uur vannacht was het op de meetpunten Gilze-Rijen, Eindhoven, Maastricht, Woensdrecht en Cabauw nog zomers warm met 25 graden en meer. Daarmee is de regionale hittegolf al een feit. Het zal niet lang duren voordat het met 25 graden opnieuw zomers warm wordt en niet lang daarna kunnen we met 25 graden in De Bilt ook spreken van een officiële hittegolf. De laatste anderhalf uur van de ochtend wordt het tropisch warm. Eerst lokaal in het zuiden en daarna regionaal in het zuiden en midden van het land.

Grootste hitte in de tweede helft van de middag

De temperatuur blijft stijgen en tussen drie en zes uur vanmiddag is het ronduit heet. In het zuiden en zuidoosten, maar ook op de Veluwe worden maxima van 35 á 36 graden verwacht. In Arcen wordt het voor de derde dag op rij minimaal 35 graden en kunnen we spreken van een superhittegolf. In de Randstad is het dan 33 tot 34 graden. Naar verwachting wordt het de warmste 9 augustus sinds het begin van de metingen.

Hou je niet van hitte? Dan zit je op de Wadden goed. Daar staat een noordoostenwind en deze is ook iets sterker dan op zaterdag. Hierdoor is de hitte met 26 graden dragelijker.

Hitte blijft hangen

In de eerste helft van de avond blijft het in het zuiden tropisch. In de Randstad daalt de temperatuur beneden 30 graden en aan het eind van de avond is het nog steeds 23 graden. In het zuiden blijft het lokaal de hele avond zomers warm. In het noorden wordt het 19 graden en dat is na een zinderende dag best lekker.

Geniet van de warme zondag! 🥵 Drink voldoende water, doe enkel zware inspanningen tijdens de “koelere” periodes en wacht samen met ons geduldig op een echt hitte-water-droogteplan. 🙋‍♂️💦 Credits: Lectrr pic.twitter.com/rYShV2LLQ7 — Groen Ieper (@GroenIeper) August 9, 2020

Drukkende nacht

De temperatuur daalt maar heel langzaam komende nacht. De luchtvochtigheid stijgt naar 70 tot 80 procent en daarmee is het drukkend warm. Aan het eind van de nacht is het 17 graden in het noordoosten, 19-20 graden in het midden en 21-22 graden in het zuiden en zuidwesten. In steden en dorpen is het nog warmer en daarmee krijg je de warmte moeilijk uit je huis.

Hoogste minimumtemperatuur

Na de zinderende hitte van gisteren belemmerde bewolking afgelopen nacht de afkoeling. Hierdoor werd het in De Bilt niet kouder dan 21,5 graden en dat is een record voor augustus. Het vorige officiële maandrecord voor de hoogste minimumtemperatuur in augustus in De Bilt bedroeg 20,8 graden en werd gemeten op 9 augustus 2004.

