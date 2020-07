Weer Nederlanders opgepakt bij rellen in Knokke

Afgelopen nacht waren er opnieuw rellen in het Belgische Knokke. De Belgische politie heeft daarbij weer Nederlandse jongeren aangehouden.

Het is al meerdere nachten onrustig in de uitgaanswijk van de badplaats, omdat de cafés eerder dan normaal sluiten wegens het coronavirus.

Nederlanders waren minderjarig

Volgens de politie was het afgelopen nacht iets rustiger dan de dagen ervoor. Toch ging het mis, tussen middernacht en 01.00 uur. Twee minderjarige Nederlandse jongeren werden ‘bestuurlijk gearresteerd’, zoals dat heet in België. Dat betekent dat ze aangehouden worden om de openbare orde te herstellen en overgebracht naar het politiebureau. Dan volgt een administratieve sanctie. Dit betekent dat er een brief naar de ouders van de minderjarige gaat, waar verweer op mogelijk is. Dat kan leiden tot een boete van maximaal 175 euro.

Politie Knokke krijgt hulp van Nederlandse agente

De politie in Knokke krijgt assistentie van een Nederlandse agente, omdat die wat beter contact krijgt met de overlast gevende jongeren, laat de Belgische politie weten. De bedoeling is dat zij ook de komende nachten bijstand verleent. De politie heeft de indruk dat de amokmakers met name komen uit de provincie Noord-Holland. De twee aangehouden jongeren waren afkomstig uit de omgeving van Amsterdam.

Ook de komende nachten is ons politieteam maximaal aanwezig in de uitgaansbuurten in #KnokkeHeist om de overlastproblemen aan te pakken. 💪 Ons team krijgt versterking van @federalepolitie en @Politie. #Teamwork pic.twitter.com/p9gcgC4mTE — PZDamme/Knokke-Heist (@LokPol5446) July 9, 2020

Vanwege het coronavirus sluiten de cafés in de Belgische kustplaats al om 01.00 uur, terwijl ze normaal gesproken de hele nacht konden doorhalen. Dat het vrijdag op zaterdag iets rustiger was, stemt de politie hoopvol. „Maar we houden capaciteit achter de hand om tussenbeide te komen als het fout gaat. We zijn niet naïef”, aldus de korpschef.

In totaal werden er afgelopen nacht acht aanhoudingen gedaan. Maar daarbij ging het om algemene vergrijpen rondom het uitgaan, zoals openbare dronkenschap. Hierbij ging het om mensen “uit de eigen gemeenschap”, aldus de politiechef.

Vanaf vandaag een mondkapje in België

Vanaf vandaag moet iedereen boven de 12 jaar in België een mondkapje dragen op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk aan winkels, musea, concert- en conferentiezalen, bioscopen en theaters. In het openbaar vervoer was het dragen van een mondmasker al verplicht.

De afgelopen dagen is het aantal mensen dat besmet is met corona iets gestegen, en daarom is er besloten om de nieuwe regels nu al in te voeren. Aanvankelijk zou de kwestie pas komende week op de agenda staan.

België heeft tot dusver meer dan 62.000 besmettingen met het virus vastgesteld en bijna 9800 patiënten zijn er aan bezweken. Het land had eerder een erg strenge lockdown en het sloot de grenzen. Begin mei is een begin gemaakt met de afbouw van coronamaatregelen.

