Acteur Chadwick Boseman (Black Panther) gestorven aan kanker

Acteur Chadwick Boseman, beter bekend als koning T’Challa uit Black Panther, is overleden aan darmkanker. Dat heeft zijn familie in een verklaring bekendgemaakt. Boseman werd 43 jaar.

In 2016 werd de ziekte bij Boseman vastgesteld, maar hij heeft daar nooit publiekelijk over gesproken. Ook bleef hij werken aan grote Hollywoodfilms. „Het was de eer van zijn carrière om koning T’Challa tot leven te wekken in Black Panther“, is te lezen in een verklaring op de sociale media-accounts van Boseman. „Hij stierf in zijn huis, met zijn vrouw en gezin aan zijn zijde.”

Boseman vertolkte ook de rol van Jackie Robinson in de film 42 (2013) en speelde James Brown in Get on Up (2014).



‘Rest in Power and Grace’

Veel bekende Amerikanen betuigen hun medeleven en halen herinneringen op aan Boseman. Zo schrijft Zoe Saldana (bekend van onder meer Guardians of the Galaxy): „Mijn hart is zwaar. Ik wou dat ik de moed had gehad om je te vertellen dat jouw vertolking van T’Challa de beste koning is die ik ooit heb gezien. Rest in Power and Grace Brother.”

Ook Oprah heeft niets dan goeds te zeggen over de acteur: „Wat een getalenteerde ziel. Hij heeft ons al zijn greatness laten zien, tussen de chemo en operaties door. Het kost veel kracht en moed om dat te kunnen doen. Ik ben in shock.”

Best bezochte superheldenfilm ooit

Black Panther groeide kort na de premiere door tot best bezochte superheldenfilm ooit, ook in Nederland. Toen de film pas zo’n vijf weken te zien was, had die in Nederland al 6,87 miljoen euro opgebracht. 650.000 mensen in Nederland hadden de film op dat moment gezien.

Ook in de Verenigde Staten, waar Boseman vandaan komt, brak de film records. Binnen drie weken had de actiefilm een half miljard binnengesleept. Wereldwijd bereikte de film in recordtijd de magische grens van 1 miljard dollar.

In de film wordt het verhaal verteld van een Afrikaanse prins die moet vechten voor de troon van zijn thuisland Wakanda. Boseman speelde in deze film de rol van koning T’Challa, andere belangrijke rollen waren voor onder meer Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o en Letitia Wright.



