Gewelddadige protesten in Malmö na anti-islamacties

In de Zweedse stad Malmö zijn gisteravond rellen uitgebroken toen minstens 300 mensen bijeen waren gekomen om te demonstreren tegen anti-islamacties in de stad. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Aanleiding voor de demonstraties en daaropvolgende rellen is de verbranding van een Koran door rechtsextremisten eerder op de dag. Volgens een politiewoordvoerder gooiden demonstranten voorwerpen naar politieagenten en staken ze autobanden in brand.

#JUSTIN : Huge violent riots are taking place in Malmö, Sweden after the Danish far-right group "Stram kurs" burnt the #Quran #Rosengård #Malmo #Sweden pic.twitter.com/rYtVeoPasB

„We hebben dit niet onder controle, maar we zijn actief bezig om de controle terug te krijgen”, zegt de woordvoerder. „We zien een verband tussen wat er nu gebeurt en wat er eerder is gebeurd”, zei hij. De demonstraties waren geëscaleerd op dezelfde plek waar de Koran was verbrand, zei de woordvoerder.

De Zweedse krant Aftonbladet zei dat er gisteren verschillende anti-islamactiviteiten hadden plaatsgevonden in Malmö. Drie mannen gooiden bijvoorbeeld een kopie van de Koran over naar elkaar op een openbaar plein.

Rasmus Paludan, leader of a Danish far right party, is a notorious troublemaker.

Look what he is doing in this video.

Riots in Sweden primarily happened because he was denied entry into the country. Hindu RW might try to spin the story. Don’t believe them. #swedenriots pic.twitter.com/L1l2DuX5sb

— Jayasankar Thayyil (@NovakTolle) August 29, 2020