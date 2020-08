Achter ‘kiekje’ met olifant schuilt forse stijging van dierenleed

Je kent ze waarschijnlijk wel, de toeristische foto’s met een olifant in een Aziatisch land. Echter zit achter al deze plaatjes een stijging van fors dierenleed. Daarnaast zou de coronacrisis die toename stimuleren.

Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection (WAP) uit hierover hun zorgen en spreekt over „alarmerende trends”. Zij deden namelijk onderzoek naar het dierenleed en telden 3837 olifanten in gevangenschap. De dieren verblijven verspreid over 357 olifantenkampen in Thailand, India, Laos, Cambodja, Nepal, Sri Lanka en Maleisië. En daarbij zijn de leefomstandigheden zeer slecht.

Olifantenritten

De dieren zitten vastgeketend aan kettingen, leven in onhygiënische omstandigheden en hebben geen contact met soortgenoten. De dierenbeschermingsorganisatie meldt dat slechts zeven procent van de olifanten in gevangenschap in goede omstandigheden leeft. Olifanten in gevangenschap worden gebruikt voor shows, olifantenritten, wassen en voeren of het maken van selfies.

In Thailand zijn de olifantenritten een grote toeristische attractie. Volgens WAP is in dat land het aantal olifanten in gevangenschap gestegen met 70 procent. Daarnaast kun je op 98 locaties in Azië meedoen aan het wassen van een olifant. Ook achter deze vorm van toeristisch vermaak schuilt volgens WAP-Nederland dierenleed. „Het lijkt misschien een mooi alternatief, maar dat is het niet. Het is heel misleidend, want ook voor deze activiteit geldt dat de olifanten gruwelijk getraind worden om ze veilig in te kunnen zetten, ze gedwongen worden om mee te draaien in een programma, en ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen.”

Compensatie inkomstendaling

De organisatie vreest nu dat de coronacrisis invloed zal hebben op het dierenleed. Door de daling van inkomsten voor de olifantenkampen, vrezen zij voor compensatie met extra activiteiten met olifanten. Uit het onderzoek blijkt dat slecht 17 olifantenkampen ‘alleen observeren’ -plekken zijn. Hier mogen toeristen niet dichtbij komen en van een afstand de dieren bekijken.

De Aziatische industrie rondom het olifantenentertainment levert jaarlijks honderden miljoenen euro’s op.

