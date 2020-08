Kwart van de Nederlanders heeft spijt van koopwoning

Een groot aantal Nederlanders is ontevreden met hun koopwoning. 25 procent is ongelukkig na de aankoop en daarin speelt een te hoge aankoopprijs een grote rol.

Dat blijkt uit onderzoek van het platform voor vastgoeddata, Kadasterdata.nl. Dit platform is niet direct gelinkt aan Het Kadaster, maar verzamelt onafhankelijk data van grote onderzoeksinstanties als Het Kadaster en het CBS.

Drenthe en Noord-Holland

Onder ruim duizend respondenten peilde het platform de huidige opinie over koopwoningen. En blijkt een tiende van de ondervraagden te vinden dat zij teveel hebben betaald voor hun koopwoning. Vooral Drentenaren ervaren dit ongelukkige gevoel. 21 procent van de Drentenaren voelt zich achteraf bekocht. Met 19 procent zijn ook Noord-Hollanders niet tevreden met hun aankoop.

De meest positieve provincie in dit hele verhaal blijkt Groningen te zijn. Peter Abrahamse is betrokken bij het onderzoek en vertelt: „Gemiddeld wonen Nederlanders zeven tot tien jaar in dezelfde woning.” En daarmee waarschuwt hij voor impulsieve aankopen. „Als je een huis koopt, kijk dan verder dan je huidige levenssituatie en -behoeften. Want waar je nu waarde aan hecht, hoeft over vijf jaar helemaal geen rol meer te spelen.”

Krappe woningmarkt

Naast hoge verkoopprijzen, spelen ook de woonwensen een rol in de ontevredenheid achteraf. Zo blijkt dat één op de tien ondervraagden vindt dat de woning beter past bij de voorkeuren van de partner en dat leidt bij zeven procent van de kopers tot spijt van hun keuze. Abrahamse begrijpt dat door de „krappe woningmarkt” kopers geneigd zijn om concessies te doen. „Dit hoef je echter niet met zijn tweetjes op te lossen, want in dat geval is objectief blijven enorm uitdagend.” Volgens hem kun je in dit soort situaties beter hulp inschakelen van een aankoopmakelaar. „Om zo een miskoop te voorkomen.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat een koopwoning voor zeven procent van de kopers een reden is om zijn of haar relatie in stand te houden. En daarbij gaat het voornamelijk over een jonge doelgroep tot veertig jaar. Ook vreest 35 procent van de respondenten zijn of haar partner niet uit te kunnen kopen als de relatie strandt. Daarover maken meer vrouwen (44 procent) zich zorgen dan mannen (27 procent). Abrahamse benadrukte het belang van goed overwogen keuzes. „Als je samen een huis koopt, moet je alle scenario’s in overweging nemen. Hoe onrealistisch het ook lijkt, geldt dit ook voor het stuklopen van je relatie en de bijbehorende financiële consequenties.”

