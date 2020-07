Zeven jongeren vermoord bij een meer in Panama

Een heftige gebeurtenis in Panama. Een groep van veertien jongeren ging zwemmen in een meer. De helft van hen is bij een aanval door gewapende mannen omgekomen.

Veertien jongeren waren afgereisd naar het Gatúnmeer, zo’n 80 kilometer ten noorden van de hoofdstad Panama-Stad. Daar werden ze aangevallen door twee gewapende mannen, vertellen de zeven jongeren die de aanval overleefden. De slachtoffers zijn vier vrouwen en drie mannen tussen de 17 en 22 jaar, meldt de BBC. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Schuilplekken

De openbaar aanklager meldde dat een aantal slachtoffers verwondingen had opgelopen die vermoedelijk door kogels zijn veroorzaakt. „Het is van alle kanten gezien echt een schokkende gebeurtenis”, zei Adolfo Pineda.

Volgens het Spaanse persbureau EFE was de groep op vrijdag vertrokken. De veiligheidsdiensten zijn de omgeving van het meer aan het doorzoeken. Vijf lichamen zijn zaterdag naar verluidt gevonden in een van de schuilplekken die langs het meer staan.

Het is nog niet bekend wat het motief is geweest. Zo wordt er gekeken of het incident verband houdt met drugs of dat het gaat om een georganiseerde misdaad. De politie onderzoekt de zaak.

Reactie minister van Veiligheid van Panama

De minister van Veiligheid van Panama Juan Pino rouwt om de dood van de zeven jongeren in de provincie Colón. Hij heeft aangegeven „niet te zullen rusten voor ze de verantwoordelijke partijen hebben gevonden.”

Ministro Juan Manuel Pino, lamenta la muerte de 7 jóvenes en la provincia de Colón. El Titular de Seguridad Pública señaló que las unidades policiales no descansarán hasta dar con la captura de los responsables. pic.twitter.com/7RGxwB6WQY — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) July 18, 2020

