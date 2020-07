Ontvoerders verwijderen microchip in hond en stelen puppy’s

Een hartverscheurend verhaal uit het Ierse plaatsje Country Wexford. Daar hebben dieven een hond beroofd van haar zeven puppy’s. De dieven stalen eerst de hond Daisy en haar zeven puppy’s. Daarna verwijderden ze haar microchip, zodat ze niet getraceerd zou kunnen worden. Als wrede kers op de taart dumpten ze moeder Daisy in Dublin, 120 kilometer van het huis van haar baasje Patricia Doyle.

Na lang zoeken is het Patricia gelukt om Daisy terug te vinden. Zij vond het beestje jankend, waarschijnlijk omdat ze haar kroost mist. Bovendien zal Daisy ook veel pijn hebben, omdat het verwijderen van de chip niet bepaald met een fluwelen handschoen is gedaan. „Ze is gedumpt en was waarschijnlijk verhongerd, maar het ergste is dat de dieven de microchip met een mes uit haar nek hebben gehaald. Daarna hebben ze haar daar gewoon laten liggen. Het is hartverscheurend”, aldus Patricia in een interview tegen de Ierse omroep RTE. Door deze hardhandige methodes moest Daisy snel naar de dierenarts, waar ze onder meer gehecht is.

Facebookposts

Op Facebook hebben zowel Patricia als haar dochter Rachel verschillende posts in verschillende groepen gemaakt. Allemaal in de hoop dat ze de puppy’s toch nog terug weten te vinden. Daar vertelt Rachel onder meer dat de ontvoerders ook een muilkorf hadden vastgelijmd aan Daisy. „Ik heb de hele week al langzaam hard geworden stukjes lijm van haar gezicht afgehaald. Ze had ook overal vlooien, dus ze werd (en de puppy’s worden nog steeds) in slechte omstandigheden gehouden.”

„Deze kleine engel heeft nooit iemand in haar leven kwaad gedaan en dan besluit iemand ons leven te verpesten voor financieel gewin. Daisy en ik zullen hierna nooit meer hetzelfde zijn”, zegt ze verder. Haar boodschap is dan ook duidelijk: „Wie ook maar enige informatie heeft over de verblijfplaats van Springer Spaniel-baby’s van negen weken oud, neem alsjeblieft contact met ons op. Deze baby’s zitten ergens te smeken om hun moeder.”

Please shareEvery few days I would cut their nails so they wouldn't be hurting Daisy or each other and I would weigh… Gepostet von Rachel Doyle am Dienstag, 14. Juli 2020

