Twee Nederlandse militairen omgekomen bij helikoptercrash Aruba

In de omgeving van Aruba is een defensiehelikopter neergestort. Daardoor zijn twee van de vier bemanningsleden om het leven gekomen. Dat heeft de commandant der strijdkrachten Rob Bauer maandagochtend op een persconferentie in Den Haag bekendgemaakt.

Het gaat om een helikopter van het type NH90. Het toestel vertrok rond 14.30 uur lokale tijd (20.30 uur Nederlandse tijd) van Aruba en stortte ongeveer 12,5 kilometer uit de kust in zee. De twee andere bemanningsleden zijn niet ernstig gewond geraakt.

De twee omgekomen bemanningsleden zijn een man een een vrouw. Het gaat om de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies. Nadat de twee slachtoffers uit het toestel waren gehaald, is nog gepoogd om ze te reanimeren.

Patrouillevlucht

Het ongeluk gebeurde tijdens een patrouillevlucht voor de Kustwacht. Het betrof een helikopter van het marineschip Zr.Ms. Groningen. De reddingsmissie na de crash werd bemoeilijkt door harde wind, hoge golven en de invallende duisternis. De Zr.Ms. Groningen krijgt ondersteuning van een kustwachthelikopter en een duikteam van Defensie om de NH90, en daarmee de zwarte doos van het toestel, te bergen.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Alle defensiehelikopters van het type NH90 worden voorlopig aan de grond gehouden. Volgens Bauer ligt het in de rede dat deze toestellen eerst onderzocht worden. Dat onderzoek zou dan worden uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Diep geraakt

Premier Mark Rutte is „diep getroffen” door het helikopterongeluk dat twee militairen bij Aruba het leven heeft gekost. „Echt vreselijk nieuws”, zei de premier tijdens een pauze in de onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting van de Europese Unie.

Ook minister van Defensie Ank Bijleveld reageert geschokt op het overlijden van twee militairen bij het helikopterongeluk in de buurt van Aruba. Ze spreekt op Twitter van een verschrikkelijk bericht. „Mijn medeleven gaat uit naar hun naaste familie. Wij zijn allemaal diep geraakt.”

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) laat weten dat „wij diep bedroefd zijn door het overlijden van twee van onze militairen. Ik wens hun naaste familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.” Ook de Tweede Kamer leeft mee met de families, vrienden en collega’s, schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib op Twitter. „Namens de Tweede Kamer wens ik ze veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.”

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, Peter Jan de Vin, reageert bedroefd. „Onwerkelijk nieuws, mijn gedachten gaan uit naar de familie van beide collega’s. Ook de collega’s aan boord van Zr.Ms. Groningen wens ik sterkte en kracht toe.”

Het Defensie Helikopter Commando zegt diep getroffen te zijn door het noodlottige vliegongeval. „Dat heeft gisteravond op veel te jonge leeftijd de levens geëist van collega’s Christine en Erwin. Het hele Defensie Helikopter Commando leeft intens mee met hun geliefden, families, vrienden en naaste collega’s.”

Black hole

De persconferentie begon maandagochtend om 05.00 uur, nadat de nabestaanden waren ingelicht. Voor de Zr.Ms. Groningen werd na het ongeval een ‘black hole’ ingesteld, wat inhoudt dat de bemanning niet vrij met de buitenwereld kan communiceren. „Om zo te voorkomen dat ouders, partners en collega’s in Nederland via anderen overvallen worden door dit soort afschuwelijk nieuws”, zei Bauer.

Op defensie.nl is een condoleanceregister voor de omgekomen militairen geopend.

