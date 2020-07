Lugubere anti-drugscampagne in Roosendaal, inclusief dé tandartsstoel

Gemeente Roosendaal heeft een opvallende anti-drugscampagne gelanceerd, met als strekking: iedereen die weleens een pilletje klapt, draagt bij aan het in stand houden van criminele organisaties.

Én dat dealen geen baantje is waar je zomaar mee kunt stoppen: je loopt, zo stelt de gemeente, grote kans te eindigen in een martelkamer, zoals die onlangs in Wouwse Plantage is ontdekt. Inclusief de horror-tandartsstoel, waardoor je bij je volgende tandartsbezoek waarschijnlijk tóch even als vanzelf naar de leuningen kijkt en met je duim over je (vrije) pols wrijft.

Tandartsstoel met riemen aan armleuningen gevonden in martelkamer Wouwse Plantage – https://t.co/gkkS5xLekD pic.twitter.com/oARdm6dpZV — Roosendaalse Bode (@R_daalseBode) July 7, 2020

Slikken en de rest kan stikken

„Vrijdagmiddag, genietend van een weekend met je vrienden – in plaats van dat festival – (want, corona) besluiten jullie om een pilletje te gebruiken. Besteld via, via en snel ontvangen. Allemaal discreet. Goed voor een paar uur flink genieten én als je geluk hebt zonder dikke dinsdagdip.”

Zo begint de bijna verleidelijke tekst van de nieuwste anti-drugscampagne van de gemeente Roosendaal: ‘Slikken, slikken, slikken en de rest kan stikken’. Daarna wordt de tekst een toontje serieuzer. „Misschien is je drugsdealer een toffe gozer, maar het netwerk waarin hij zit zeker niet. Het gaat om veel geld, om narcos-achtige praktijken en dubieuze zaken.”

Alles komt voor in de drugsindustrie, vervolgt de gemeente. „Zo bewijst de martelcontainer die laatst in Wouwse Plantage gevonden is. Criminele organisaties die tot alles in staat zijn, om hun geld of goederen veilig te stellen. Vergis je niet, met elke pil die je neemt hou je dit in stand. Zo is elke trip een bad trip.”

Sl𝐢𝐤𝐤𝐞n, Sl𝐢𝐤𝐤𝐞n, Sl𝐢𝐤𝐤𝐞n en de rest kan stikken. Met elke drug die je neemt, hou je een hele onderwereld in stand. Van… Gepostet von Gemeente Roosendaal am Dienstag, 21. Juli 2020

Egotrip

De campagne wijst dan op het egoïsme waarmee drugs vaak gepaard gaat. „Bij elke pil die je slikt, denk je alleen aan je eigen plezier.” En daarna een waarschuwing voor dealers in spe. „Hoewel we allemaal houden van een weekendje Narcos of Breaking Bad bingen, is drugs als bijbaantje minder ‘gezellig’ en ontspannen. Wanneer je begint als drugsdealer, kom je niet zomaar meer uit het criminele circuit. Denk daarom goed na voordat je je laat verleiden. Je wilt natuurlijk niet straks eindigen in een tandartsstoel (die van de onderwereld).”

Martelkamer van de onderwereld

Met die tandartsstoel wordt gerefereerd aan Wouwse Plantage, die de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws is geweest. Vorige maand brandde er een loods af, waarin zich een groot drugslab bevond. Het werd zelfs wereldnieuws toen ook nog een ongebruikte martelkamer werd aangetroffen.

Deze ‘martelkamer van de onderwereld’, zoals het al gauw werd genoemd, was voorzien van handboeien met haken vastgeschroefd aan de wanden en een allerhande aan gereedschap, dat duidelijk niet was bedoeld om een kastje mee in elkaar te timmeren. In een van de zeecontainers prijkte een tandartsstoel met riempjes op de armleuningen. Een van de agenten reageerde met: Fucking hell!, toen hij tijdens de inval ook nog een stapel met politie-uniformen ontdekte.

Noodklok

Nederland reageerde geschokt op de lugubere vondst en burgemeester Han van Midden uit Roosendaal luidde de noodklok over de opkomst van zware criminaliteit in West-Brabant.

Voor de gemeente aanleiding om mensen, en vooral jongeren, meer bewust te maken van hoe het er in de onderwereld aan toe gaat. Onder meer de tandartsstoel werd gebruiken in hun campagne. Woordvoerder Jeroen Steenmeijer tegen BN DeStem: „Die martelkamers maakten zo veel indruk dat we die nu aangrijpen voor extra voorlichting.’’

Fantastische actie gemeente Roosendaal. Helaas de keiharde realiteit. https://t.co/gRbcB8mWSd — Thomas Melisse (@ThomasMelisse36) July 23, 2020

Over beide schouders

Volgens hem werkt die campagne tweeledig: zo moet het jongeren bewust maken dat er met het gebruik van zo’n pilletje bijgedragen wordt aan het in stand houden van die criminele wereld: „Jongeren zijn de hele dag druk bezig met bewuste keuzes als het gaat om voeding of milieu, maar ze lijken zich niet te realiseren dat ze met ieder pilletje ook zulke verschrikkelijke praktijken zoals in Wouwse Plantage mogelijk maken.’’

Daarnaast hoopt de gemeente dat de campagne jongeren afschrikt om te kiezen voor een carrière in het drugscircuit. „Het is een wereld van snel geld, mooie horloges en dure auto’s, maar ook eentje waarbij je altijd over beide schouders moet blijven kijken.” Want echt relaxed leven zit er niet meer in. „Links hijgt de overheid in je nek en rechts staan de criminelen die je in de gaten houden. Uiteindelijk word je óf opgepakt óf eindig je misschien wel in zo’n martelkamer. Geen fijne boodschap, maar zo werkt de wereld die hierachter zit wél.’’

