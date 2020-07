Nederlandse toeristen in Griekenland teruggestuurd door niet ingevuld formulier

Stel je voor: je gaat op vakantie naar Griekenland. Je denkt al aan de warme temperaturen en de heerlijke stranden. Maar oh nee, je bent vergeten een formuliertje in te vullen. Wat staat je dan te wachten? Een boete? Een extra controle? Een preek? Het zijn gekke tijden, zo blijkt: 28 Nederlandse toeristen zijn vanuit Griekenland terug naar huis gestuurd omdat ze een formulier niet hadden ingevuld.

Het gaat om een gezondheidsformulier dat je voor de reis elektronisch moet invullen via je internetbrowser of een app. Zo kan luchthavenpersoneel snel zien wie er bij aankomst op het vliegveld gecontroleerd moet worden. Na het invullen moet je het proces nog bevestigen middels een qr-code. 28 Nederlandse toeristen die naar Samos en Lesbos vlogen, hadden dit formulier niet ingevuld. Daarom werden zij meteen tijdens de controle op het eerstvolgende vliegtuig terug gezet, zo meldt Samos24.

Last-minute?

Eerdergenoemde medium plaatst nog een kleine kanttekening bij de laksheid van de Nederlanders. Het noemt last-minute reizen als een mogelijke oorzaak. „Dat is al jaren een bekende tactiek en gewoonte. Passagiers die op deze manier naar ons land proberen te reizen, ontvangen daarom niet direct de bekende QR-code.”

Luchtvaartmaatschappij Corendon, dat een groot deel van de Nederlandse toeristen vervoerde, wil hier echter niets van weten. Volgens de maatschappij hebben de toeristen meermaals een herinnering gehad.

„Wij sturen onze klanten die naar Griekenland gaan meerdere keren een herinnering. Per e-mail maar ook per sms. Deze mensen hadden desondanks niet op tijd dat formulier ingevuld”, zegt Corendon-woordvoerder Simone van den Berk tegen het AD. „De regel is duidelijk: minimaal 24 uur van tevoren invullen. Tot voor kort waren de Griekse autoriteiten coulant en kon het ter plekke nog, maar sinds dit weekend zijn ze strenger geworden.”

Corendon is echter coulant: de reisorganisatie heeft aangegeven dat het samen met de klanten gaat kijken naar de mogelijkheden om op een later moment alsnog naar Griekenland te vliegen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.