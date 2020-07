TikTok favorites – De 5 leukste, grappigste en tofste TikTok-filmpjes van week 30

Toffe TikTok-dansjes, geniale pranks en handige hacks: welkom in de wondere wereld van TikTok. De app bestaat al sinds 2017 en met meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers is het inmiddels een groot succes.

En terecht. De app staat namelijk vol met parels. En die willen we je natuurlijk niet onthouden. Wekelijks delen we daarom onze TikTok favorites met je. Thank us later.

TikTok favorites van week 30

Of je je nou gewoon verveelt óf een boost voor je mood kan gebruiken: TikTok is waar je moet zijn. Wees gewaarschuwd, want je bent zo een paar uur verder. Deze week kwamen we weer genoeg leuke TikTok-filmpjes tegen die je dag beter maken. Dit zijn onze TikTok-favorites van week 30.

1. POV: je hond moet overgeven

Op TikTok zie je – naast viral dansjes en filmpjes waarin mensen zitten te lipsyncen – veel POV-video’s. Met een point-of-view-video word je als kijker als het ware de hoofdpersonage.

In deze POV-video gaat het om een hond die moet overgeven. De video is niet alleen hilarisch, maar ook herkenbaar.

2. Mannen en hun Playstation..

TikTok draait vooral om audio. Of je nou gaat lipsyncen, dansen of een grap uithaalt: het geluid is vrijwel altijd de key. Zo staan er heel wat geluiden in de app die je kunt gebruiken voor je video’s.

Deze TikTok-gebruiker vond een perfect audiofragment om eens duidelijk te maken aan haar lover dat hij misschien iets meer aandacht heeft voor zijn Playstation dan voor haar. En psst, het geluid is gewoon vrij te gebruiken, voor het geval jij ook iets duidelijk hebt te maken.

3. Verkeerde bestelling

We hebben allemaal weleens meegemaakt dat je iets hebt besteld en iets heel anders toegestuurd krijgt. Best vervelend, maar je kan er ook het leuke van inzien.

Neem deze TikTok-gebruiker bijvoorbeeld. Hij bestelde iets bij Asos en kreeg een rok geleverd, maar treurde er niet om. Sterker nog, zo te zien hoeft het pakketje niet te worden geretourneerd.

4. Netflix vs. reality

We weten allemaal wel dat alles wat in films en series gebeurt, alleen maar in films en series gebeuren. Deze TikTok-gebruiker deelde een scène uit de serie Never Have I Ever en probeerde uit of het een realistische weergave was van de werkelijkheid.

5. TikTok op eigen risico

Grote kans dat je na een paar uur te hebben gescrolld op TikTok zelf ook aan de slag wil. Doe dat vooral op eigen risico. Dansjes zien er makkelijker uit dan ze daadwerkelijk zijn en challenges kunnen pijnlijk worden. Zie hier.

Dit artikel is geschreven door Rachelle Abbas van NSMBL.nl.

