Donald Trump wil uitstel Amerikaanse presidentsverkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geopperd dat het beter kan zijn de presidentsverkiezingen van dit jaar uit te stellen.

Trump schrijft op twitter dat zijn land de meest „frauduleuze” verkiezing in de geschiedenis te wachten staat als mensen op grote schaal per post gaan stemmen. „Verkiezing uitstellen tot mensen fatsoenlijk en veilig kunnen stemmen???”, twittert hij.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020