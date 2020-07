Gemeente Apeldoorn: ‘Nieuw onderkomen voor kinderen Hoenderloo Groep’

Bijna alle 160 kinderen met een complexe zorgvraag die in De Hoenderloo Groep woonden, hebben een nieuw onderkomen gekregen. Dat meldt de gemeente Apeldoorn donderdag naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad.

En daarmee zijn volgens de gemeente vrijwel alle kinderen ondergebracht op enkele na. Voor het groepje jongeren dat nog geen plek gekregen heeft, blijft de locatie in Hoederloo tot in augustus open.

Ongeruste ouders

De Hoederloo Groep is een jeugdzorginstelling met vestigingen in het Gelderse Hoenderloo en Deelen. Deze instelling bood onderdak aan jongeren met complexe gedragsproblemen. De groep viel onder de vleugels van zorgorganisatie Pluryn. In december kwam het nieuws naar buiten dat de instelling haar deuren zou sluiten. Dit vanwege een begrotingstekort van miljoenen euro’s, achterblijvende kwaliteit van zorg op de locaties en een nieuwe werkwijzen waarbinnen Hoederloo en Deelen niet pasten.

Dat nieuws bracht nogal wat teweeg, aangezien opvangplaatsen voor de jongeren niet vanzelfsprekend waren. Ouders toonden hun bezorgdheid en werknemers van de groep demonstreerden zelfs bij het Ministerie van Volksgezondheid. Ook activiste Charlotte Bouwman sprak zich uit over de problemen binnen Jeugdzorg en de sluiting van de Hoenderloo Groep. Volgens de gemeente is er nu voor de kinderen „een passende en duurzame vervolgplek”.

Gebouwen verkopen

Pluryn meldt dat een deel van de kinderen terug naar huis kon. Voor andere jongeren zijn mogelijkheden tot begeleid wonen of huisvesting in een andere instelling geregeld. Nog een andere kleine groep kinderen met hechtingsproblematiek verhuist naar jeugdzorgdorp De Glind bij Barneveld. De uitzonderingen die nog even tijdelijk op De Hoenderloo Groep blijven hebben vertraging opgelopen met hun verhuizing.

De verantwoordelijkheid voor de kinderen blijft bij Pluryn totdat allen een nieuw onderkomen hebben. De zorgorganisatie wil daarna de gebouwen van de groep verkopen om financiële problemen op te lossen. De gemeente Apeldoorn wil niet zomaar het bestemmingsplan wijzigen voor het groene gebied.

