Tijger Irina mag blijven leven na doden 55-jarige verzorgster

De Siberische tijger Irina die het afgelopen weekend een dierenverzorgster in de dierentuin van Zürich doodde, mag in leven blijven.

Tijger Irina viel zaterdag voor de ogen van bezoekers in haar verblijf een dierenverzorgster aan. Ze kon worden weggelokt en naar het hok worden geleid, maar de verzorgster overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Zorgen over tijger Irina

De Zoo Zürich benadrukt dat het voorval erg tragisch is en de dierentuin diep is geraakt door het verlies van de 55-jarige medewerkster. „Maar de 5-jarige tijger handelde zoals een wild dier dat doet als iemand zijn territorium binnendringt”, aldus de dierentuin.

Sommige Zwitsers maakten zich op sociale media zorgen dat Irina zou worden afgemaakt. Maar volgens de dierentuin in de grootste Zwitserse stad is daar geen sprake van. „Er is geen enkele reden is om het dier af te maken, omdat Irina zich volkomen natuurlijk heeft gedragen.”

Misverstand?

Dierentuindirecteur Severin Dressen laat weten te gaan onderzoeken wat er is misgegaan en waarom de tijger en de dierenverzorgster tegelijkertijd binnen de omheining waren. Normaal gesproken mag er namelijk geen contact zijn. „Misschien was er sprake van een misverstand en dacht de verzorgster dat het dier niet in het verblijf zat’’, zei Dressen tegen de Zwitserse krant Tagesanzeiger.

Irina zit nu een jaar in de Zwitserse dierentuin. Daarvoor zat ze in een Deense zoo.

Heute wurde im #zoozuerich eine Tierpflegerin von einem Amurtiger tödlich verletzt. Wir untersuchen den tragischen Vorfall. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Mitarbeiterin. Aufgrund dieses tragischen Vorfalls bleibt der Zoo morgen geschlossen. https://t.co/UdKZBBiG9C — Zoo Zürich (@zoozuerich) July 4, 2020

Krokodil

In 2019 viel in dezelfde dierentuin ook al eens een krokodil een verzorgster aan. Het dier hield de vrouw minutenlang vast, maar zij overleefde de actie van het 1,5 meter lange dier wel. De reptiel werd toen wel gedood.

Lees ook: Tijgers en slangen in je woonkamer dankzij Google

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.