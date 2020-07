Bedevaart Mekka van 2,5 miljoen naar duizend gelovigen

De bedevaart naar Mekka – met het beroemde beeld van miljoenen mensen bij elkaar – ziet er vanaf eind juli volkomen anders uit. Niet 2,5 miljoen pelgrims maken de tocht, maar slechts duizend.

De weinige islamitische pelgrims die de bedevaart naar de heilige Saudische steden Mekka en Medina dit jaar nog kunnen maken, zullen daarbij in verband met de coronapandemie een mondkapje moeten dragen. Ook mogen er geen mensenmassa’s ontstaan en moeten gelovigen minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. De regels gelden niet alleen bij gebed en bezoek aan heilige plaatsen maar ook in restaurants en tenten, aldus het Saudische centrum voor de preventie en bestrijding van epidemieën.

Alleen pelgrims onder de 65 jaar

Vorig jaar namen nog bijna 2,5 miljoen pelgrims deel aan de bedevaart, hadj genaamd. Van hen kwamen er 1,8 miljoen niet uit Saudi-Arabië. Vanwege de uitbraak van het zeer besmettelijke nieuwe coronavirus heeft het koninkrijk het aantal toegestane pelgrims drastisch verlaagd. Duizend gelovigen, die onder de 65 jaar moeten zijn en niet vanuit het buitenland mogen komen, wordt toegestaan mee te doen aan de hadj, die op 29 juli begint en op 2 augustus eindigt.

De Zwarte Steen niet aanraken

Vanwege het coronavirus gelden er nog meer hygiëneregels. Zo mogen de pelgrims de Zwarte Steen in de Grote Moskee van Mekka niet aanraken. Ook mogen bedevaartgangers geen persoonlijke gebruiksvoorwerpen als kleding, handdoeken en mobiele telefoons met anderen delen. De bussen die hen vervoeren mogen slechts halfvol zijn.

Met meer dan 209.000 geregistreerde besmettingen en bijna 2000 doden is Saudi-Arabië een van de zwaarst getroffen landen in het Midden-Oosten. Gisteren meldde het land 3600 nieuwe vastgestelde besmettingen. De regering is de beperkende maatregelen tegen het virus desondanks aan het versoepelen.

Mensen bij bedevaart verdrukt

Vier jaar geleden ging het in Mekka door de drukte gruwelijk mis. Ruim zevenhonderd pelgrims werden bij de bedevaart doodgedrukt, nog eens achthonderd mensen raakten gewond. De slachtoffers werden onder de voet gelopen op de hoofdroute van Mina naar Jamarat, een zuilenrij waar het ritueel van de steniging van de duivel wordt uitgevoerd.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.