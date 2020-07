Beste vriendin Epstein aangehouden, mensen’grappen’ nu over zelfmoord

Ze was een tijdje van de radar. Nadat haar beste vriend Jeffrey Epstein werd gearresteerd en daarna zelfmoord pleegde, was Ghislaine Maxwell nergens meer te bekennen. Tot nu. Op Twitter wordt nu volop ‘gegrapt’.

Me waiting for Ghislaine Maxwell to die “mysteriously” in prison during a security camera black out pic.twitter.com/KN0vwyDg18 — Kasimiira Kontio (@kkasimiira) July 2, 2020

De FBI bevestigt vandaag dat Ghislaine Maxwell, ook wel de vertrouweling genoemd van de overleden Amerikaanse zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein, is opgepakt. Amerikaanse media berichten dat Ghislaine Maxwell is aangehouden in New Hampshire.

#BREAKING: Jeffrey Epstein’s confidante Ghislaine Maxwell has been arrested by the FBI. Charges:

•Conspiracy to entice & transport minors to engage in illegal sex acts

•Transporting a minor to engage in illegal sex acts

•Perjury — Chloe Salsameda (@ChloeSalsameda) July 2, 2020

The FBI has arrested Ghislaine Maxwell, who allegedly recruited underage girls for Jeffrey Epstein. 🔗: https://t.co/yuGHlcuU3V pic.twitter.com/yCNFIQDteb — Pop Crave (@PopCrave) July 2, 2020

Maxwell was de ex-vriendin van Epstein en bleef ook na hun relatie bevriend met hem.De aard van hun relatie is altijd onduidelijk gebleven. In een getuigenis verklaarden diverse huishoudelijke medewerkers van Epstein in 2009 dat Maxwell zowel in zijn publieke leven als in zijn privéleven een centrale rol speelde als „vriendin nummer één”. Deze rol omvatte sinds omstreeks 1992 ook het inhuren, controleren en ontslaan van het huishoudelijk personeel.

Ze werd door Epsteins staf ook wel de „Lady of the House” genoemd of zijn „Kwaaiige Kenau. In 1995 gaf hij een van zijn bestaande bedrijven de naam Ghislaine Corporation. Dit bedrijf werd in 1998 ontbonden.

Slachtoffers

Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Ze zou meisjes hebben geronseld als „de madam van Jeffrey Epstein.”

Epstein 'Madam' Ghislaine Maxwell has FINALLY been arrested. Without your support, @ABC’s #EpsteinCoverup would never have come to light.#EpsteinCoverup pic.twitter.com/fPvJc3s1Li — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) July 2, 2020

Maxwell heeft herhaaldelijk elke betrokkenheid bij Epsteins zedenmisdrijven ontkend. Op Twitter denken ze daar anders over. Ook verwachten mensen dat ze hetzelfde doet als Jeffrey Epstein en maken er ‘grappen’ over.

BREAKING: Ghislaine Maxwell commits "suicide" in her police cell tomorrow — Laura Kuenssberg is back! ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@LKTranslator) July 2, 2020

Everyone was half joking about Epstein killing himself In the back of all our minds we knew it would happen And then it did Ghislaine Maxwell has been arrested and already everyone is "joking" How fucking pathetic that people "know" and we just accept it as normal — Tim Pool (@Timcast) July 2, 2020

The Ghislaine Maxwell indictment – charges include: 1) Conspiracy to entice minors to engage in illegal sex acts 2) Conspiracy to transport minors to engage in illegal sex acts 3) Transportation of a minor to engage in illegal sex acts 4) Perjury pic.twitter.com/ec7HPEJUz9 — Techno Fog (@Techno_Fog) July 2, 2020

Uit beeld

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze stond bekend als socialite. Eerst in Londen, waar ze is geboren en daarna in New York. Ze heeft altijd een breed netwerk gehad en omringde zich met mensen als Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew, eveneens een vriend van Epstein die in verband met zijn misbruikt wordt gebracht.

In 2012 richtte zij het TerraMar Project op, een milieuorganisatie die de bescherming van oceaanwateren als doel had. De organisatie stopte in 2019, nadat Epstein opnieuw werd aangeklaagd. Ze verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in gevangenschap.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-113 (gratis) of de chat.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.