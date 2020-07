In VS opnieuw recordaantal coronabesmettingen op een dag

In de Verenigde Staten is gister weer een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeten.

Bij 75.255 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters.

In dertig staten van de VS deze week nieuw record

Het coronavirus in de Verenigde Staten stijgt nog altijd snel. Tot nu toe zijn bijna 3,6 miljoen Amerikanen besmet geraakt en zijn ruim 138.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In dertig van de vijftig Amerikaanse staten werd deze week het recordaantal besmettingen op staatsniveau verbroken.

In Florida was volgens Reuters de dagstijging het grootst met ruim 15.000 nieuwe besmettingsgevallen.

Ongewijzigd beleid? 100.000 besmettingen per dag

Dr. Fauci, de bekendste viroloog van de VS en adviseur van de regering, heeft gewaarschuwd dat bij ongewijzigd beleid het aantal besmettingsgevallen binnenkort op 100.000 per dag uitkomt.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Brazilië staat op plek 2, daar steeg het totaal aantal besmettingen donderdag tot boven de 2 miljoen. India staat derde met iets minder dan 1 miljoen besmettingen.

Studenten uit Europa vrijgesteld inreisverbod

Er geldt nog altijd een inreisverbod naar de Verenigde Staten. Wel zijn studenten die uit Europa komen, nu vrijgesteld van dit verbod. Dat meldt Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De vrijstelling geldt ook voor au pairs en familieleden van visumhouders in de VS. De versoepeling past in het voornemen van president Donald Trump om het Amerikaanse openbare leven en daardoor economie weer op gang te helpen. De ommezwaai kwam na dreiging met juridische stappen door grote universiteiten en druk van het bedrijfsleven.

