Grote verschillen in aantal uitgedeelde coronaboetes per gemeente

Er zijn grote verschillen per gemeente in het aantal uitgedeelde coronaboetes. Dat blijkt uit cijfers die De Volkskrant heeft opgevraagd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Experts waarschuwde vanaf het begin dat onduidelijke coronaregels tot willekeur konden leiden. Uit de cijfers over het aantal strafbeschikkingen per gemeente blijkt nu inderdaad dat er grote verschillen zitten in het aantal uitgedeelde coronabekeuringen.

Verschillend handhaven

Burgemeesters in Nederland zijn heel verschillend omgegaan met het handhaven van de coronaregels. De aantallen boetes die zijn uitgedeeld per gemeente of veiligheidsregio lopen sterk uiteen. In Rotterdam en Nijmegen bijvoorbeeld zijn veel meer coronaboetes uitgeschreven dan in steden als Amsterdam en Utrecht.

In absolute cijfers gaat Rotterdam ruim aan kop. Hier zijn 1400 strafbeschikkingen opgelegd. Dat is veel meer dan in Amsterdam, dat uitkomt op 835. Van de grote steden staat Den Haag op de tweede plaats met 923 strafbeschikkingen. Nijmegen komt na Amsterdam op plek vier met 578 boetes.

Nijmegen strengste stad

Afgezet tegen het aantal inwoners is Nijmegen veruit de strengste grote stad van Nederland. Er zijn daar per tienduizend inwoners ruim 32 boetes uitgedeeld. In 28 gemeenten, waaronder Texel, Emmen en Tubbergen zijn helemaal geen boetes uitgedeeld.

De cijfers gaan over de periode tussen 23 maart en 28 juni. Ze werden opgelegd op grond van noodverordeningen waarin ondermeer een verbod op samenkomsten gold en de anderhalve meter afstand verplicht werd gesteld. De meeste boetes zijn uitgedeeld voor verboden samenkomsten.

