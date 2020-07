Opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Amerika

Het aantal mensen dat in de Verenigde Staten besmet is geraakt met het coronavirus, is in de afgelopen 24 uur met meer dan 50.000 toegenomen. Het is voor de derde dag op rij de grootste dagelijkse toename in de VS.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het gaat in totaal om 53.069 besmettingen. Gister werd het ‘record’ ook al verbroken; toen werden er 52.898 besmettingen geteld. Het was toen de zesde dag in een week tijd dat er meer dan 40.000 nieuwe gevallen werden geconstateerd.

Goede testen

Ondertussen zijn er zo’n 2,73 miljoen mensen in de Verenigde Staten besmet geraakt met het virus. Het aantal doden als gevolg van het coronavirus is gestegen tot 128.677.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump komt de gigantische stijging door de goede testen in zijn land. „Onze manier van testen is zo groot, goed en veel beter dan ieder ander land.”

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

Niet onder controle

De belangrijkste expert op het gebied van infectieziekten in de VS waarschuwde eerder deze week al dat deze recordaantallen zich snel zouden kunnen verdubbelen. „We hebben het virus duidelijk niet onder controle nu”, aldus viroloog Anthony Fauci.

Staten doen ondertussen wel verwoede pogingen om het virus in te dammen. In Californië moesten bijvoorbeeld grote delen van de staat weer op slot na een recordstijging in het aantal besmettingen. Ook voor onder meer de inwoners van Los Angeles en omstreken worden de versoepelingen van de maatregelen teruggedraaid. In Texas zijn de regel voor het dragen van mondkapjes aangescherpt.

Donald Trump probeert het goede voorbeeld te geven door nu een mondkapje te dragen, als het „krap” wordt met andere mensen om hem heen. Voorheen was hij nauwelijks met een mondkapje in het openbaar te zien.

Stijging coronabesmettingen Duitsland en Brazilië

Niet alleen in Amerika, ook in andere landen stijgt het aantal besmettingen nog altijd. In Duitsland zijn bijvoorbeeld gisteren 446 coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er overigens minder dag de dag ervoor; toen ging het om 503 nieuwe infecties. Sinds het begin van de crisis hebben 195.674 mensen het virus opgelopen.

Ook in bijvoorbeeld Brazilië stijgt het aantal besmettingen nog dagelijks. In totaal zijn er in het land meer dan een miljoen mensen besmet met het coronavirus.

