Volop politie, maar nog weinig boeren in Den Haag

De trekkers en boeren zijn in alle vroegte nog niet gespot in Den Haag, maar de politie is al wel volop aanwezig in de stad. Ook versperren grote vrachtwagens van het leger de toegangsweg van het Binnenhof. Dit met het oog op een mogelijk nieuw protest.

Op de snelwegen is het momenteel nog rustig. Volgens een woordvoerder van de ANWB zijn er nog geen trekkers op de snelwegen gespot. Boeren hebben voor vrijdagochtend weer een demonstratie aangekondigd in Den Haag. Rond half 9 was het nog rustig op het Malieveld.

Verzet tegen veevoermaatregel voor boeren

Gisteravond was het een rumoerige avond. Boeren meldden zich bij het parlementsgebouw met toeterende trekkers, om zich te verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. De maatregel verplicht boeren ander voer met een lager eiwitgehalte te gaan gebruiken.

Boeren zijn nu al onderweg naar Den Haag. Morgenochtend word het een zooitje op de weg! — Jack de Woordkunstenaar.🇳🇱 (@JackenWodan250) July 2, 2020

De boeren lieten gister weten boos te zijn dat de politiek er van alles „doorheen drukt”. „Er wordt gestemd over een regel die volgens ons overbodig is en nadelig is voor de gezondheid van het vee”, zegt Joop Bosmans, actief lid van Farmers Defence Force (FDF), die de demonstratie organiseerde. „We zijn eigenlijk hier om toch maar even te laten merken van: we zijn er nog, we strijden nog.”

Schouten hield voet bij stuk

Het protest was tevergeefs; landbouwminister Carola Schouten hield namelijk voet bij stuk. De voermaatregel levert op korte termijn stikstofbesparing op en is volgens Schouten noodzakelijk om stikstofruimte te creëren. Voorstellen om de maatregel te heroverwegen of van tafel te halen, konden op weinig enthousiasme van de minister rekenen.

Niet alleen in Den Haag lieten boeren van zich horen. Ook bij het station in Groningen, in de buurt van vliegveld Eelde en rondom Breda zouden trekkers zijn gezien.

