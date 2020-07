Duffy boos op Netflix om uitzenden kinky ontvoeringsfilm 365 Days

Duffy deed eerder dit jaar een boekje open over haar ontvoering. Nu op Netflix de soft-erotische film 365 Days te zien is, ook wel de Poolse Fifty Shades of Grey genoemd, komt dat allemaal weer terug en wordt verkrachting zo ‘geglamouriseerd’.

Zangeres Duffy (en ze is niet de enige) is dan ook boos op Netflix om het uitzenden van de film die de afgelopen weken in in veel landen de nummer 1 Netflix-film was. In een open brief aan Netflix-topman Reed Hastings uit ze haar ongenoegen over de film. Duffy vindt het onverantwoordelijk van Netflix dat de film op hun platform te zien is.

365 Days on Netflix is glorifying kidnapping, sexual/physical assault, and Stockholm syndrome. There is nothing romantic or sexy about this movie at all. Rape isn’t fucking sexy. Bullshit movies like this perpetuate rape culture. — dfries (@Dfries1212) June 26, 2020

Singer Duffy Writes To Reed Hastings Asking Netflix To Take Down Controversial Polish Film ‘365 Days’: “It Glamorizes Rape” https://t.co/M3Fl2Cg8U6 pic.twitter.com/klnY1HZSHL — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 2, 2020

De Poolse film vertelt het verhaal van een vrouw die wordt ontvoerd en gevangengehouden door een man die haar een jaar de tijd geeft om verliefd op hem te worden. Een soft-erotische film, volgens Netflix, met een erg aantrekkelijke acteur, volgens vele kijkers.

Michele Morrone✨ from the movie "365 Days". #netflix pic.twitter.com/YKfoxnXz49 — Netflix Diaries. (@netflxdiaries) July 1, 2020

Leed

Volgens Duffy veroorzaakt de film veel leed bij mensen die zelf iets dergelijks hebben meegemaakt. De 36-jarige zangeres maakte eerder dit jaar bekend dat zij zelf was ontvoerd, gedrogeerd en dagenlang was vastgehouden.

„Jullie realiseren je niet hoeveel pijn 365 Days veroorzaakt bij mensen die de pijn en angsten die deze film verheerlijkt zelf hebben ervaren. 365 Days verheerlijkt de brute realiteit van sekshandel, ontvoering en verkrachting. Dit zou niemands idee moeten zijn van entertainment, en het zou ook niet zo omschreven moeten worden of op deze manier worden gecommercialiseerd”, schrijft de boze zangeres.

Één ster

Duffy is niet de enige die de film niet weet te waarderen, op z’n zachtst gezegd. De film krijgt een 3, 4 op IMDB. „De slechtste film die ik ooit heb gezien”, vindt Barbara Schum. Ze heeft speciaal een account aangemaakt om één ster – minder kan niet – aan 365 Days te kunnen geven. „Kijk deze film niet. Tenzij je twee uur van je leven wil verspillen om ook maar één ster aan de film te geven.”

Anyone else watch 365 days on Netflix then sit there at the end like WHAT THE FUCK — amber hoagland (@AmberHoagland) June 28, 2020

Recensenten zijn er ook niet erg over te spreken. „Over Fifty Shades wordt de grap gemaakt dat als Christian Grey onaantrekkelijk was, het een aflevering van Criminal Minds zou zijn”, schrijft Veronica Magazine. „Zonder sexy Massimo is 365 Days een remake van Silence of the Lambs. Met een dosis stockholmsyndroom waar Belle en het Beest nog een puntje aan kan zuigen.”

Maar toch is de film nog altijd een van de Netflix-hits en blijkt ook op social media dat mensen hem wel kijken. The Guardian noemt de Poolse Fifty Shades of Grey dan ook „een verrassende hit”, ondanks dat-ie „absoluut verschrikkelijk is, maar mensen kunnen gewoon niet stoppen met kijken.”

