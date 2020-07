Tweeling hoopt tegelijk zwanger te zijn van ‘gedeelde vriend’

De meest ‘identieke tweeling van de wereld’ deelt daadwerkelijk alles. De Australische zussen willen namelijk tegelijkertijd zwanger worden van hun ‘gedeelde’ vriendje.

De 34-jarige zussen Anna en Lucy Decinque vertellen afgelopen maandag in het Britse televisieprogramma This Morning over hun bijzondere plan. Presentatoren Ruth Langsford en Eamonn Holmes zijn verbijsterd door het verhaal van de dames.

Delen van een partner

De uit Perth afkomstige zusjes leggen uit dat ze voorheen aparte relaties hadden, maar tegenwoordig delen ze hun huidige partner Ben Byrne. „Vroeger hadden we aparte vriendjes, maar Ben accepteert ons zoals we zijn”, vertelt Anna Decinque in het praatprogramma. Zij vervolgt: „De relatie is vanaf de eerste dag gelijk en er is geen jaloezie in het spel.”

Haar zus Lucy bevestigt dit en haakt in: „Als hij Anna kust, kust hij mij direct daarna.” De Decinque’s vertellen dat hun vriend altijd het verschil tussen de twee zussen ziet en ze van elkaar kan onderscheiden. Zelfs als ze met elkaar telefoneren.

Levenslang samen zijn

Anna Decinque verklaart de plannen voor een gezamenlijke zwangerschap en wijdt het aan het levenslange samenzijn. „We worden samen oud en zullen samen sterven”, zegt ze. „We vriezen tegelijkertijd onze eitjes in. Het wordt een uitdaging, maar we willen nu eenmaal hetzelfde zijn. Het klinkt wellicht ‘obsessief’, maar dit is hoe we ons leven willen leiden”, aldus de Australische.

De opvallende tweeling verscheen al vaker in het nieuws. Onder andere door hun transformatie om meer op elkaar te lijken. De zussen spendeerden namelijk 250,000 dollar aan plastische chirurgie voor hun identieke verschijning. Op hun ‘plastische hoogtepunt’ ondergingen ze veertien behandelingen in twee weken tijd.

Ook staan ze bekend om hun opvallende uitspraken. Waaronder dat ze slechts één maaltijd per dag nuttigen en maar liefst zes uur per dag sporten.

De zusjes spraken eerder over hun verlangen om te trouwen met hun geliefde Byrne. Polygamie is volgens Australische wet verboden. Het duo heeft een eigen Youtube-kanaal.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.