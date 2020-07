15-jarige Australische surfer doodgebeten door haai

Een 15-jarige surfer is om het leven gekomen nadat hij werd aangevallen door een haai. Dat gebeurde voor de oostkust van Australië, in de buurt van Grafton. Het is de vijfde keer dit jaar in Australië dat iemand door een haai om het leven komt.

De politie in deelstaat New South Wales zegt dat de jongen bij Wooli Beach ernstige verwondingen opliep aan zijn benen. Andere surfers schoten hem te hulp en de tiener kon uiteindelijk aan land worden gebracht. Het was alleen al te laat; de jongen overleed ter plekke.

‘Vreselijk schokkend’

„Wat er vanmiddag is gebeurd, schudt iedereen wakker”, zei Jim Simmons, burgemeester van het graafschap Clarence Valley. Hij zei dat er vanwege de schoolvakanties veel bezoekers naar de regio waren gekomen en dat er veel mensen in het water waren. „Wat er is gebeurd, is vreselijk schokkend. Onze medeleven en die van mensen uit de omgeving, gaan uit naar de familie van de jongen.”

Een vrouw vertelt aan Nine News dat er ze van een surfer hoorde dat er „een hele grote witte haai naar boven kwam en dat toen de jongen begon te schreeuwen”. „De surfer vertelde dat de haai daarna weer bovenkwam voor een nieuwe aanval. Hij zei dat een andere surfer de haai van de jongen probeerde af halen, en dat ze de jongen toen uit het water trokken.” Maar tevergeefs. De roofzuchtige vis zou volgens de surfer zeker 2,5 meter lang zijn.

De autoriteiten hebben uit voorzorg stranden in het gebied gesloten.

Zaterdag stierf ook al een duiker door aanval van een haai

Afgelopen zaterdag stierf ook al een 20-jarige duiker voor de kust van de Australische staat Queensland. Hij was aan het speervissen, toen hij werd aangevallen door een haai. De man werd aangevallen bij Indian Head aan de oostkant van Fraser Island.

De aanval gebeurde niet ver van de plaats waar in april een 23-jarige wildwachter in Queensland dodelijk werd verscheurd door een grote witte haai.

In januari werd een 57-jarige duiker gedood in de staat West-Australië en in juni werd een 60-jarige surfer gedood bij Kingscliff in de staat New South Wales.

