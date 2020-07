Auto te water, bestuurder klimt op dak en neemt lachgas

Als je auto te water raakt is dat heel erg schrikken. De bestuurder van een auto in Den Haag reageerde echter wel heel bijzonder toen zijn auto in het water aan de Calandkade terechtkwam: hij greep een tank met lachgas die hij bij zich had en nam op het dak van zijn auto een paar ballonnetjes.

Lachgas

Op Twitter circuleert een filmpje van het moment. Volgens De Telegraaf werd de man nadat hij uit het water kwam onderzocht en daarna aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De auto van de man is ook onderzocht. Er zaten geen andere passagiers in de auto; wel werd er nog een tank lachgas gevonden.

Effe naar de praxis megastore. Zie je ineens een Marokkaan op ze dak van ze auto klimmen en als eerste een ballonnetje nemen. Spoorloos. pic.twitter.com/blaPHh0Y3Y — maurice Duindorp!! (@maurice35312499) July 11, 2020

Juridisch

Op social media buitelen de reacties over elkaar heen. Opvallend is dat veel mensen denken dat de man om juridische redenen direct naar zijn lachgastank greep. Zo zou niet bewezen kunnen worden dat de man voorafgaand aan het ongeluk al lachgas had genomen.

En misschien ‘slim’, “meneer we hebben lachgas in uw bloed gevonden en dat is de reden dat u in het kanaal beland bent” Euh nee want die nam ik op het dak pas. — nadhdie (@kikkererwtje) July 11, 2020

