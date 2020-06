Trump haalt Nationale Garde weg uit Washington

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag besloten om de militairen van de Nationale Garde terug te trekken uit Washington.

Na dagen van protesten is de situatie nu onder controle volgens de president. „Ik heb zojuist onze Nationale Garde bevolen om te beginnen met het terugtrekken uit Washington DC nu alles perfect onder controle is”, twitterde hij. In veel Amerikaanse steden was het onrustig in verband met de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

Wel liet de president weten dat hij de militairen weer makkelijk kan laten terugkomen als dat nodig blijkt te zijn. „Ze zullen naar huis terugkeren, maar kunnen snel terugkomen als het nodig is. Veel minder demonstranten gisteravond (zaterdag) dan verwacht,” voegde hij eraan toe.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020