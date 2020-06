PEC-supporters weggehaald bij antiracisme-protest Zwolle

Met een noodbevel in de hand heeft de politie zondag een tiental leden van de harde kern van de supportersgroep van PEC Zwolle uit het Wezenlandenpark verwijderd. In het park werd een protest tegen racisme gehouden.

Het noodbevel was afgevaardigd nadat bij de politie bekend werd dat leden van de harde kernen van voetbalclubs PEC Zwolle en Cambuur naar het park wilden komen. Dat zei een woordvoerder van de gemeente Zwolle. Het bevel ter voorkoming van verstoring van de openbare orde geldt voor de rest van de dag voor het Wezenlandenpark in Zwolle.

Stil protest

De demonstratie in het park is een initiatief van de Zwolse homogemeenschap. Er kwamen vele honderden betogers op af. Met een stil en ingetogen protest sloten ze aan bij betogingen in de Verenigde Staten.

Betogers die in de vorm van een hart stonden, hielden na een minuut stilte zwarte borden omhoog. Vanuit de lucht schoot een drone een foto van dit zwarte hart.

Met de vuist in de lucht gebald schreeuwden de betogers minutenlang „black lives matter” en „no justice no peace”. Op een aantal protestborden werd aandacht gevraagd voor de zaak van Tomy Holten, ‘de Zwolse George Floyd’. Hij overleed in maart na een arrestatie door agenten. „Er wordt eerst gemept, dan pas worden vragen gesteld. Tomy Holten heeft dit meegemaakt”, zei demonstrant Louis de Freitas die het publiek kort toe mocht spreken.

Belangrijk grondrecht

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemde het vooraf in een tweet „een belangrijk grondrecht om je mening te kunnen uiten tegen discriminatie”. De gemeente Zwolle had vooraf een maximaal aantal betogers ingesteld van 2400 in verband met corona-richtlijnen. De organisatie hield anderhalve meter afstand tussen de betogers. De politie was op de achtergrond met busjes en te paard aanwezig.

