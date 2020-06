Brand gesticht in historische kerk tegenover Witte Huis

In de ‘kerk van de presidenten’, tegenover het Witte Huis, is tijdens rellen in de Amerikaanse hoofdstad Washington brand gesticht. Sommige delen van de historische kerk, zoals de glas-in-lood-ramen, konden nog worden gered. Dat melden lokale media.

De kerk heeft zijn naam te danken aan het feit dat presidenten er kerkdiensten volgen. Sinds de opening van de kerk in 1816 hebben alle presidenten er minstens een maal een kerkdienst bijgewoond.

Vuurwerk en molotovcocktails

In veel delen van de VS is het onrustig naar aanleiding van de dood van een zwarte 46-jarige verdachte een week geleden in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. Er worden door het hele land protesten gehouden tegen politiegeweld. Ook wordt er op grote schaal geplunderd en brand gesticht. Openbare gebouwen worden belaagd door grote groepen mensen die op sommige plaatsen vuurwerk en molotovcocktails gebruiken om vernielingen aan te richten.

Vlakbij het Witte Huis is ook een pand van een overkoepelende organisatie van vakbonden in brand gestoken. Zondagavond en in de daaropvolgende nacht zijn rond het Witte Huis meer dan vijftig veiligheidsagenten gewond geraakt volgens plaatselijke media.

In de uitgaanswijk Georgetown aan de westkant van het centrum zijn ook plunderingen en vernielingen gemeld. De burgemeester Muriel Browser van Washington heeft net als in tientallen andere steden is gedaan, een nachtelijk uitgaansverbond afgekondigd. Die wordt, net als in veel andere Amerikaanse steden, niet nageleefd.

Ondergrondse bunker

Het personeel van het Witte Huis is opgedragen alleen als het echt noodzakelijk is naar het complex te komen waar de president woont en werkt. Vrijdag was de sfeer zo grimmig dat president Trump uit voorzorg naar de ondergrondse bunker van het Witte Huis werd gebracht, dat zeggen anonieme bronnen tegen The New York Times. De bunker is in het verleden gebruikt tijdens terroristische aanslagen.

