Politicus vergeet camera en ruikt aan string tijdens online vergadering

Online vergaderen is voor velen dagelijkse realiteit geworden. Maar niet iedereen gaat dat even goed af.

Bij de de Spaanse televisiecommentator Alfonso Merlos ging het ook al mis, omdat er een halfnaakte vrouw op de achtergrond door het beeld liep. Hoewel hij misschien nog als excuus kon gebruiken dat hij nog moest wennen aan de nieuwe manier van werken, komt dit Braziliaanse gemeenteraadslid daar niet meer mee weg.

Online vergadering

Het opvallende moment, dat inmiddels de wereld over gaat, speelde zich dinsdag af. Ditinho Bueno, een raadslid van Partido Social Cristão (PSC) in Bragança Paulista, een gemeente in São Paulo, vergaderde online met zijn collega’s over het kappen van bomen. Dat vond hij duidelijk minder interessant dan een roze slipje.

Fascinatie

Net als zijn collega’s was hij te zien op beeld, maar dat vergat hij even toen een slipje zijn aandacht trok. De man nam het onderbroekje vast, bekeek het gefascineerd en rook er vervolgens aan. Even later besefte hij dat zijn camera aanstond en draaide hij die weg. Tevergeefs…

Toiletbezoek

Ook bij de Amerikaanse Jennifer ging tijdens een online vergadering mis. Zij vergat tijdens een videochat met tien collega’s dat de webcam blijft draaien, ook als je je laptop meeneemt naar het toilet.

Dat had Jennifer jammer genoeg te laat door, en haar collega’s waren dus getuige van haar toiletbezoek.

Meer verrassende online vergaderingen

Kun je geen genoeg krijgen van verrassende zoom- of teamvideo’s? Youtube staat er inmiddels vol mee. Zoek bijvoorbeeld op Hilarous Zoom Fails of Work From Home Bloopers.

