Opnieuw nachtelijke onrust op Curaçao

Het is vannacht opnieuw onrustig geweest op Curaçao. Ondanks de avondklok vonden er toch verschillende brandstichtingen, vernielingen en verkeersopstoppingen plaats.

Tegen tien uur in de avond (lokale tijd) had de politie al meerdere arrestaties verricht. Er is een avondklok, die wordt echter door veel mensen geschonden. Tussen negen uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends moeten mensen eigen thuisblijven.

Avondklok na vernielingen

Nadat eerder deze week op woensdag 36 branden waren gesticht en 48 mensen waren gearresteerd voor vernieling en plundering, maakte minister van Justitie Quincy Girigorie donderdag aan het eind van de middag bekend dat er weer een avondklok zou worden ingesteld.

Kort daarna bekogelde een groep jongeren in de wijk Koraal Specht een huis waar familie van Girigorie woont. De jongeren gebruikten onder meer stenen en flessen. Daarop ging een grote hoeveelheid agenten de wijk in.

Basisschool en winkel in brand

Tegen de avond namen de incidenten toe. Een basisschool in de wijk Steenrijk is in brand gestoken, op een andere plek op het eiland een winkel in huishoudelijke apparatuur. Ook na middernacht was het nog erg onrustig op straat.

Net als woensdagavond werden enkele leegstaande huizen doelwit van brandstichters en ook veel stukken natuur. Maar ook werden de wegen bij een belangrijke rotonde geblokkeerd. Op verschillende plekken op het eiland werden autobanden op straat gelegd en in brand gestoken. De politie en brandweer hadden hun handen vol aan alle incidenten.

Nieuwe verkiezingen op Curaçao

De onrusten zijn ontstaan na verschillende betogingen tegen de regering-Rhuggenaath. Betogers eisen nieuwe verkiezingen. Daarvoor was de directe aanleiding ontslagen bij de vuilophaaldienst. NOS schrijft dat de onvrede over veel meer dingen heerst. Daarnaast is het eiland flink getroffen door de coronacrisis. Er kunnen al maanden geen toeristen naar het eiland toe, waardoor tienduizenden zonder werk zitten.

Naar schatting zijn 80.000 mensen afhankelijk van voedselhulp. Daarvoor is het land afhankelijk van Nederland, die strenge voorwaarden stelt aan de steun. Flinke bezuinigingen zijn daarvoor nodig. Premier Rhuggenaath zegt dat hij op salarissen moet korten, wat effect heeft op een groot deel van de bevolking.

