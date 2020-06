Hoera! Prinses Alexia wordt vandaag vijftien

Het is feest bij de Oranje’s! Prinses Alexia , de middelste dochter van onze Koning, mag vandaag vijftien kaarsjes uitblazen.

Voor de gelegenheid is er een nieuwe foto van de prinses vrijgegeven. Die is afgelopen Koningsdag voorafgaand aan de nationale toost door fotograaf Patrick van Katwijk gemaakt in de tuin van paleis Huis ten Bosch.

Alexia steelt de show

De prinses stal die dag een beetje de show in een videogesprek met Enzo Knol op Koningsdag. Die knoopte aanvankelijk een gesprek aan met koningin Máxima, maar Alexia nam de conversatie al gauw over en vertelde onder meer dat ze haar vader en moeder „best wel heel goede ouders” vond.

Prinses Alexia door de jaren heen

Bij Metro vonden we de verjaardag van de prinses een goede aanleiding eens de archieven in te duiken om te kijken hoe de prinses afgelopen vijftien jaar is veranderd.

