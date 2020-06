Klimaatverandering zorgt dat juni warmer en zonniger is

Mocht je gek zijn op het weer van de afgelopen dagen, dan hebben we goed nieuws. Heb je een hekel aan de warmte, dan hebben we minder goed nieuws. Juni wordt door de klimaatverandering steeds warmer en zonniger, meldt Weeronline.

De zomermaand is sinds de vorige meetperiode een halve graad warmer geworden. Als de meteorologen het naast de metingen tussen 1951 en 1980 zetten, is juni zelfs 0,9 graden opgewarmd. De nieuwe gemiddelde temperatuur voor juni die tussen 1991 en 2020 is gemeten, is 16,1 graden.

Warmer en meer zon

Overdag is de gemiddelde maximumtemperatuur in De Bilt sinds halverwege vorige eeuw gestegen van 20 naar 21 graden en de minimumtemperatuur steeg van 10 naar 11 graden. In juni stijgt de temperatuur gemiddeld genomen op zestien dagen naar 20 graden of meer. In de vorige klimaatperiode was dit nog veertien keer en in de klimaatperiode 1971-2000 steeg de temperatuur op twaalf dagen naar 20 graden of meer.

De zon schijnt daarbij gemiddeld 13 uur meer dan in de periode 1981-2010. Op het gebied van neerslag zijn er nagenoeg geen veranderingen, hoewel de neerslag wel in een korter tijdsbestek valt.

De afgelopen dagen was het een stukje warmer dan het gemiddelde van de afgelopen jaren: temperaturen liepen op tot bijna dertig graden. Verkoeling opzoeken blijkt niet altijd even makkelijk. Zeker ’s nachts kan het een uitdaging zijn. Een airco of ventilator lijkt de ideale oplossing, maar kan op termijn meer klachten geven dan een nachtje slecht slapen.

Frisse lucht

De lucht mag dan door je slaapkamer geblazen worden – met een beetje geluk is het fris – de pollen blijven ook rondvliegen. Vooral als je hooikoorts hebt, bevordert dit je nachtrust niet. Een ventilator en sommige airco’s halen lucht van binnen die ze verkoelen of versneld door de kamer blazen. Daardoor blijven de pollen circuleren, zegt The Sleep Advisor volgens Men’s Health.

Geen hooikoorts? Dan is het nog steeds niet ideaal. Airco’s en ventilatoren zorgen voor droge ogen, vooral bij contactlenzen. Ook droogt je huid flink uit bij het gebruik van een airco en moet je je huid dus nóg beter verzorgen. Naast zonnebrandcreme en after sun is een likje hydraterende bodylotion geen overbodige luxe. De airco droogt ook je neus uit. Je lijf produceert extra slijm om dat te compenseren waardoor je je verkouden voelt.

Stijve spieren

Dat is nog niet alles, blijkt uit advies van de slaapexperts. „Je kunt wakker worden met stijven spieren. De koude lucht zorgt dat je spieren verkrampen, daar krijg je spierpijn van.”

Maar, er zit gelukkig een klein lichtpuntje. Hoewel slapen met een ventilator of airco aan niet al te goed is voor je lijf, is het niet giftig, schrijft de wetenschappelijke nieuwssite LiveScience. „Niks mis met lucht door je kamer circuleren.” De nadelen worden wel onderstreept. Ook is er nog een tip de airco niet op je gezicht te laten blazen en ‘m niet kouder dan twintig graden te zetten.

Lees ook: Wereld haalt bij lange na de klimaatdoelen niet

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.