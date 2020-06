Koeien vallen wandelend koppel aan

Wat een rustige wandeling in de natuur had moeten worden, liep uit op een catastrofe. Een 82-jarige man werd door een groep koeien aangevallen en kwam daarbij om het leven.

Dit weekend besloten een 82-jarige man en zijn 78-jarige vrouw een wandeling te maken in de Yorkshire Dales. Dit nationale park in het midden van Engeland is populair onder toeristen, (amateur)kunstenaars en vakantiegangers. Een probleem met koeien lag voor het oudere echtpaar dus niet voor de hand.

Kalveren om te beschermen

Rond lunchtijd liepen de geliefden door het park toen er een kudde koeien op het stel afkwam. Volgens de Yorkshire Evening Post verstoorden de man en de vrouw de kudde, die kalveren bij zich hadden. De koeien wilden waarschijnlijk hun jongeren beschermen en besloten de man en vrouw weg te jagen. Dat werd de man helaas fataal.

Ter plekke overleden

De helikopterambulance werd direct gebeld, maar dat mocht niet meer baten. De man uit Foulridge werd ter plekke doodverklaard. Zijn vrouw is met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht, zij had meerdere blauwe plekken. Ze is niet zwaargewond.

Mensen die in het nationale park willen wandelen en een kudde koeien met jongen tegenkomen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk te vertrekken. Wanneer er een hond mee is, is het devies de lijn los te laten.

