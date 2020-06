‘Miljoenen levens gered door lockdowns in Europa’

Lockdowns in Europa hebben waarschijnlijk het leven van meer dan 3 miljoen mensen gered, melden onderzoekers van Imperial College London vandaag.

Deze mensen waren zonder de beperkende maatregelen overleden aan het coronavirus.

De onderzoekers van het genoemde College maakten eerder modellen over het aantal besmettingen en doden gebaseerd op de groei in het aantal besmettingen in het begin van de uitbraak. De geregistreerde sterftecijfers zijn een stuk lager dan was voorspeld. Ook is het aantal nieuwe besmettingen per geïnfecteerd persoon begin mei al onder de 1 gekomen door de lockdowns.

Effecten op economie en sociale leven

„Het is belangrijk dat we meten wat het effect van de maatregelen is geweest, vanwege het ingrijpende effect op de economie en het sociale leven”, schrijven de onderzoekers in de samenvatting van hun bevindingen.

Een Amerikaans onderzoek, dat tegelijk met het Britse onderzoek is gepubliceerd, meldt dat de lockdownmaatregelen in China, Zuid-Korea, Iran, Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten waarschijnlijk 530 miljoen besmettingen hebben voorkomen. De onderzoekers keken naar het aantal besmettingen voor- en nadat de maatregelen om de verspreiding te voorkomen waren ingevoerd, en zagen dat er aanzienlijk minder mensen besmet raakten. Wereldwijd werd gisteren het totale dodenaantal van 400.000 bereikt.

Moskou laat de teugels wat vieren

Nu we in Nederland langzaam van de ‘intelligente lockdown’ loskomen, zijn er in de wereld nog steeds berichten over lockdowns. Zo worden de meeste maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus in Moskou eind deze maand opgeheven. Sergei Sobjanin, de burgemeester van de Russische hoofdstad met 12,5 miljoen inwoners, zegt dat op zijn persoonlijke website. Sobjanin meldt dat de schoonheidsspecialisten en dierenartsen vanaf 9 juni weer aan de slag mogen. Een week later mogen de musea weer opengaan en mogen cafés gasten ontvangen op hun terrassen. Op 23 juni kunnen de Moskovieten weer naar de sportschool gaan of een hapje gaan eten buiten de deur.

Marokko verlengt

De Marokkaanse regering is van plan de lockdown die in het land geldt vanwege het coronavirus sinds 20 maart nog een keer te verlengen. Aanvankelijk werd het einde van de lockdown op 10 juni gepland, maar de regering van premier Saad Eddine al-Othmani zou deze week bekendmaken dat de noodtoestand voorzichtigheidshalve tot het einde van de maand blijft gelden. Het wordt wel de laatste verlenging, volgens autoriteiten die zijn geraadpleegd door Marokkaanse media. Zij zeggen dat de premier die woensdag officieel bekendmaakt.

Italië werkt nu met een app

Italië is begonnen met het gebruik van een corona-waarschuwingsapp. Minister van Innovatie Paola Pisano bevestigde vandaag dat de app bij wijze van proef in vier regio’s is gelanceerd. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA hebben zo’n twee miljoen Italianen de app al gedownload.

Hoewel de app in alle twintig Italiaanse regio’s kan worden gedownload, wordt met de waarschuwingsmeldingen vooralsnog alleen geëxperimenteerd in de Abruzzen, de Marken, Apulië en in Ligurië. ‘Immuni’, zoals de app heet, zendt gebruikers een bericht als zij in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. De in Milaan ontwikkelde app werkt met Bluetooth-technologie, waarmee smartphones op korte afstand verbinding met elkaar kunnen maken. De bedoeling is dat Immuni snel in heel Italië live gaat.

