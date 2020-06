Tiger King Joe Exotic: ‘Ik ga dood, Trump laat me vrij’

Joe Exotic, de tijgerfanaat uit de Netflix-serie Tiger King, verwacht niet dat hij nog lang te leven heeft. Hij moet nog jaren brommen, maar hij hoopt door zijn situatie op een snelle vrijlating.

Dat schrijft hij in een brief die in handen is van de Amerikaanse site TMZ.

De voormalig eigenaar van een dierentuin zit in Texas een gevangenisstraf van 22 jaar uit wegens dierenmishandeling en het plannen van een moord op zijn aartsrivale Carole Baskin. In zijn brief vraagt hij nogmaals om vrijgelaten te worden en beweert hij dat hij waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft.

‘Pijn heelt niet’

Volgens Joe lijdt hij aan een immuunsysteemstoornis en heeft hij sinds januari geen maandelijks benodigde bloedtransfusie meer gehad om gezond te blijven. „Ik verlies gewicht, pijn heelt niet, zo ga ik binnen twee, drie maanden dood”, schrijft de tijgerfanaat.

Hij roept president Trump weer op om hem gratie te geven en vraagt Kim Kardashian om voor zijn vrijheid te pleiten zoals ze dat eerder ook al voor andere gedetineerden heeft gedaan.

Trump zou nog in de zaak duiken

Ruim een maand geleden begon Joe Exotic ook over Trump en een vervroegde vrijlating. De grote ster van de succesvolle Netflixshow Tiger King – die de bizarre wereld van dierentuinen met wilde dieren in Amerika laat zien – liet zijn team een document opstellen dat naar Trump gestuurd moet worden. Dit om hem ervan te overtuigen dat hun cliënt onschuldig is.

Tijdens een van persconferenties die Trump hield, haalde een journalist de kwestie Joe Exotic aan. Dit naar aanleiding van een tweet van Don Trump Jr., de oudste zoon van de president, die zich openlijk afvroeg of 22 jaar celstraf niet een beetje te lang was voor een dergelijk vergrijp. Hierop reageerde de president grappend dat hij de show zelf nog niet gezien had, maar „dat hij nog wel in de zaak zou duiken”. Dat is vijf weken later blijkbaar nog niet gebeurd.

Lees ook: Maker Tiger King: Ik vluchtte na de nachtmerrie naar Noorwegen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.