#153 Ik hoor gelijk dat het foute boel is…

Tommy heeft de ruzie tussen hem en Maud goed gemaakt. Ondertussen is hij razend enthousiast over een plan. Hij wil feestjes gaan organiseren en zo wat bij verdienen. Maud heeft er een gek gevoel bij maar laat dit niet merken. Ze zit er zelf aardig doorheen en heeft al genoeg aan haar hoofd. Haar vader weet inmiddels dat Mauds moeder ten huwelijk is gevraagd door haar nieuwe lover. Ook heeft hij nog steeds een drankprobleem. Als Maud bij hem langskomt, is zijn huis een grote zwijnenstal. Haar vader is ontroostbaar en Maud weet ook niet meer wat ze moet doen.

Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik wou dat ik gewoon even flink door de grond kon zakken. Of nog beter, dat ik even van de aarde kon verdwijnen. „Pap, ik weet het ook allemaal niet zo goed meer. Maar aan mama’s gevoel kun je niets veranderen. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat het met jou beter gaat. Wat vond je vroeger leuk om te doen?” Als ik me kut voel, helpt het altijd om een nieuwe hobby te zoeken. Ik hoop dat mijn vader zijn energie kwijt kan in iets anders. Ineens heb ik het. „Pap, we gaan samen kickboksen! Dan kun je alle frustratie eruit slaan en ondertussen verdwijnt die bierbuik ook nog eens.”

Ik zie een kleine twinkeling in de ogen van mijn vader en ik hoop dat sporten hem gaat helpen om van de alcohol af te blijven. Daarna spring ik van de bank en pak ik een rol vuilniszakken. „Kom pap, we gaan iets doen aan die zwijnenstal.” Na een avondje puinruimen ploffen we neer op de bank en bestellen we sushi. Ondanks al het verdriet voel ik me ergens toch gelukkig. Voor de scheiding bracht ik geregeld tijd door met mijn moeder, maar ik deed eigenlijk nooit iets met mijn vader alleen. Het doet me goed om hem nu te helpen en tijd met hem door te brengen.

Na twee nachten bij mijn vader te hebben geslapen ben ik teruggegaan naar Amsterdam. Afgelopen weekend stond er eindelijk weer een goed feest op de planning. In eerste instantie zag ik het illegale feest van Tommy niet zo zitten, maar langzamerhand bedacht ik me dat Tommy veel ervaring heeft met het organiseren van feesten. En kijk zelf ook wel uit naar een avondje flink doorhalen.

Afgelopen zaterdag zijn we met een hele groep afgereisd naar een villa in Zuid-Holland. Tommy had mij van tevoren verzekerd dat er niks kon gebeuren. Ik mocht Jessie meenemen en er was gratis drank voor ons. Ik moet eerlijk zeggen, het was op de vakantie in Thailand na, de beste avond van 2020. Het feest werd gehouden in een huis waar ook Gooische Vrouwen is opgenomen. Denk aan een woonkamer net zo groot als een collegezaal, 6 slaapkamers, 3 badkamers en in de kelder was een gigantisch zwembad gebouwd.

Alles was perfect geregeld. Ze hadden zelfs cocktailshakers ingehuurd en een of andere vette lichtinstallatie geïnstalleerd. De cocktailshakers en dj’s droegen maskers zodat ze onherkenbaar waren. Dat was maar goed ook, want iedereen was druk bezig met video’s maken. Jessie keek haar ogen uit. Ik ben nooit zo op de hoogte, maar volgens haar liepen er allemaal bekende personen van reality-programma’s rond. De een nog beter gekleed dan de ander. Ik voelde me wel een beetje underdressed in mijn zwarte mini-dress maar volgens Tommy was ik het mooiste meisje van het feest.

We hebben door gefeest tot een uurtje of acht in de ochtend en daarna zijn we met een groepje blijven slapen. Ik ben samen met Jessie met het OV naar huis gegaan en Tommy zou nog even blijven hangen om alles op te ruimen. Maar inmiddels zijn we een dag verder en ik denk dat mijn onderbuikgevoel toch juist was. Tommy appte zondagavond dat hij nog een dagje langer zou blijven en daarna heb ik niets meer van hem gehoord. Als ik hem bel krijg ik direct zijn voicemail en ook op Instagram geeft hij geen teken van leven.

Volgens Jessie moet ik mij niet zo’n zorgen maken. „Ah, die ligt gewoon in coma en is vast nog aan het slapen.” Ik ken Tommy langer dan vandaag en dit is niks voor hem. Ik heb dan ook geen zin om nog langer in de stress te zitten en ik besluit zijn beste vriend te bellen. Als hij op neemt hoor ik gelijk dat het foute boel is. „Maud, je moet niet schrikken…”

