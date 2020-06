Hoogste aantal besmettingen in VS door COVID-19, duizenden kinderen Jemen in gevaar

De afgelopen 24 uur zijn er in Amerika 37.077 nieuwe besmettingen met COVID-19 gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds de virusuitbraak begon, meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Het vorige recordaantal op een dag was 36.285 en werd in april vastgesteld, toen de uitbraak vooral aan de oostkust voor veel besmettingen zorgde.

Versoepeling maatregelen gestopt

In staten als Texas, Florida en Californië groeit het aantal besmettingen de afgelopen dagen enorm snel. De gouverneur van Texas besloot donderdag het versoepelen van de maatregelen te stoppen, in een poging de uitbraak onder controle te krijgen. Het aantal mensen dat wordt getest op het virus is momenteel hoger dan in april. Daardoor worden ook meer besmettingen vastgesteld. Donderdag testten ruim 35.900 mensen positief.

De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen land door het virus. Zeker 2,4 miljoen mensen hebben het virus opgelopen en er zijn 124.402 doden geregistreerd. De CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, meldde donderdag dat op basis van het aantal mensen met antistoffen mogelijk al 20 miljoen mensen het virus hebben gehad.

Stijging in Duitsland

In Duitsland is de afgelopen 24 uur bij 477 mensen COVID-19 vastgesteld. Het totale aantal besmettingen staat nu op 192.556. Het dodental is met 21 gestegen tot 8948. Dat meldt het Robert Koch Institut.

Zeker 177.100 mensen zijn volledig hersteld, dat zijn er 300 meer dan een dag eerder. De besmettingsgraad in Duitsland is weer iets gedaald en staat op 0,59. Een dag eerder was dat 0,72. Dat betekent dat minder dan een besmet persoon gemiddeld minder dan een persoon aansteekt.

Kinderen in Jemen in gevaar door COVID-19

Ook in Jemen zijn de gevolgen van COVID-19 groot. Duizenden kinderen dreigen in Jemen om te komen door een gebrek aan voedsel, waarschuwt UNICEF. In het land is sprake van een van de grootste humanitaire crises ter wereld en die wordt volgens de kinderrechtenorganisatie nog erger door het coronavirus.

In Jemen heerst al vijf jaar een burgeroorlog, waardoor miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Door het geweld, is het moeilijk voor hulporganisaties om noodzakelijke dingen als water, eten en medicijnen bij de bevolking te krijgen. Voor drie miljoen kinderen dreigt hongersnood.

Helft kinderen ondervoed

Als er niets aan de situatie verandert, dan zijn over een half jaar 2,4 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar oud ernstig ondervoed. Dat is de helft van alle kinderen tot vijf jaar in het land.

Doordat veel Jemenieten beperkt toegang hebben tot water en gezondheidszorg, verspreidt COVID-19 zich snel, volgens UNICEF. Handen wassen is lastig voor veel mensen in het land, omdat er weinig stromend water is. Bijna 10 miljoen kinderen hebben niet of nauwelijks toegang tot schoon water. Ook is bijna de helft van alle medische klinieken gesloten vanwege de burgeroorlog.

