Politie Atlanta schiet 27-jarige zwarte man Rayshard Brooks dood

De politie in Atlanta, Amerika heeft vannacht 22.30 uur plaatselijke tijd Rayshard Brooks, een 27-jarige zwarte man doodgeschoten, melden diverse Amerikaanse media.

Slapend in de drive-thru

De politie zou zijn gewaarschuwd omdat Rayshard Brooks achter het stuur van zijn auto in slaap was gevallen en andere auto’s blokkeerde bij de drive-thru van Wendy’s. Nadat twee agenten met hem praatten en een test uitvoerden, bleek Brooks niet nuchter te zijn. De agenten wilden hem arresteren, maar volgens de verklaringen sputterde Brooks tegen, waarna zij hem op de grond werkten.

Toen Brooks opstond zou hij volgens de agenten één van de tasers van een agent te pakken hebben gekregen. De andere agent zette daarop zijn taser in, waardoor Brooks op de vlucht sloeg. Volgens de berichtgeving volgden de agenten hem en openden ze het vuur op de man.

Rayshard Brooks overleed aan verwondingen

Rayshard Brooks is naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het niet. Tijdens een operatie overleed hij aan zijn verwondingen, aldus ABC News. De zaak wordt op dit moment onderzocht, maar op het internet gaan video’s rond van vlak na het incident. In één van de video’s hoor je een ooggetuige zeggen dat hij de politie zo’n twintig minuten met Brooks zag praten. ,,Die kerel was ongewapend en niet agressief. Er was niets mis met de manier waarop hij zich gedroeg en jij trekt een f*cking pistool? Wauw. Ik denk dat jullie carrières definitief zijn afgelopen omdat je net een man heb neergeschoten.”

Black Lives Matter

Ook één van de agenten is naar het ziekenhuis gebracht vanwege verwondingen, maar die heeft het ziekenhuis inmiddels alweer verlaten. De dood van Rayshard Brooks is groot nieuws in Amerika, gezien de vele protesten rondom Black Lives Matter. Atlanta heeft, net als veel andere steden in Amerika en de wereld, grootschalige protesten gehouden na de dood van George Floyd, die op 25 mei door toedoen van de politie van Minneapolis stierf.

Lees ook: In beeld: de begrafenisdienst van George Floyd

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.