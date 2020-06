Beperkingen Frankrijk verder versoepeld en Disney opent weer

Frankrijk heeft de coronabeperkende maatregelen verder versoepeld. Zo heropent Disneyland Parijs, met een aantal aanpassingen.

Walt Disney heropent vanaf 15 juli geleidelijk Disneyland Parijs. Gasten kunnen na vier maanden wachten weer een bezoek brengen aan Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club-hotel en Disney Village bij de Franse hoofdstad.

Disneyland Paris will be reopening on July 15th 2020! #DisneylandParis pic.twitter.com/E9styzZZGV — Theme Park Worldwide (@ThemeParkWW) June 22, 2020

Uitgekeken

„We hebben lang uitgekeken naar de dag dat we weer mogen openen”, zegt directeur van Disneyland Parijs Natacha Rafalski. „Sommige ervaringen van het park zullen door de genomen veiligheidsmaatregelen wat anders zijn dan normaal, maar de magie waar we bekend om staan, blijft.”

Met een gefaseerde opening wil het pretpark de veiligheid en gezondheid van gasten en medewerkers waarborgen. Zo zal er een limiet worden gesteld op het aantal bezoekers die tegelijk in het park mogen zijn, moeten van tevoren tickets worden gereserveerd en moet in het park afstand worden gehouden. Bezoekers ouder dan elf jaar moeten een mondkapje op.

Wereldwijd

De pretparken van Disney in Parijs en Amerika zijn in maart gesloten om coronabesmettingen tegen te gaan. Wereldwijd zijn er twaalf attractieparken van het film- en vermaakimperium. Het Disney-park in Shanghai was op 11 mei het eerste die weer openging voor bezoekers. Dat park ging, net als het park in Hongkong, ook eerder dicht dan de Amerikaanse en Europese parken.

Eerder kondigde het entertainmentconcern aan de Walt Disney World-pretparken in Florida in juli ook geleidelijk te heropenen. De pretparken in Tokio houden de deuren voorlopig gesloten. Ook de Disney cruises varen voorlopig nog niet uit.

Frankrijk

Het gaat in Frankrijk, waar Nederlanders sinds 15 juni weer bienvenue zijn, steeds meer de goede kant op. Zo gaan na ruim drie maanden sluiting, de bioscopen maandag weer open. In de ongeveer 2000 bioscopen moeten werknemers en bezoekers wel beschermende mondkapjes dragen en afstand tot elkaar houden, verklaarde de vereniging van Franse bioscopen in haar gezondheidsrichtlijnen.

In de loop van de week zullen meer culturele locaties volgen. Het kunstmuseum Musée d’Orsay zal dinsdag heropenen en de Eiffeltoren zal vanaf donderdag weer open zijn voor bezoekers.

Scholieren

Vanaf maandag waren er ook veranderingen voor Franse scholieren. Voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren is het bijwonen van de lessen nu weer verplicht. De beperkingen op het aantal leerlingen per klas en de afstandsregels zijn versoepeld. De lessen zijn in eerste instantie gepland voor twee weken, daarna begint de zomervakantie in Frankrijk.

Frankrijk had vorige week de controles aan de grenzen met Duitsland en andere buurlanden al beëindigd. Sindsdien mogen toeristen weer naar binnen.

Frankrijk is zwaar getroffen door de coronacrisis. Bijna 30.000 mensen stierven aan de gevolgen van besmetting met het virus. De regering had van half maart tot 11 mei een strikte lockdown ingesteld.

