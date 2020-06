Nederlanders kunnen weer op vakantie naar Frankrijk

Nederlanders mogen vanaf 15 juni weer op vakantie naar Frankrijk. Dat werd zaterdagmiddag bekendgemaakt in een officiële verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken.

Reisbeperkingen Frankrijk opgeheven

Vanaf 15 juni (00.00 uur) worden alle reisbeperkingen op de grond, in de lucht en op zee naar Frankrijk opgeheven volgens de verklaring. Voor een vakantie naar Frankrijk zijn geen speciale verklaringen nodig, zoals nu nog wel het geval was. Volgens de verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken gaat „de situatie terug naar zoals die vóór 18 maart bestond.”

Jean-Baptiste Lemoyne

Tot nu toe werden reizen naar Frankrijk nog niet toegestaan vanuit Nederland. Dat kwam omdat er vanuit Frankrijk nog niet officieel was verklaard dat Nederlanders ook weer welkom zijn in het land. Afgelopen week kwam daar verandering in, toen de Franse staatssecretaris voor Toerisme, Jean-Baptiste Lemoyne, in het AD zei dat Nederlanders hartstikke welkom zijn. „We rollen de rode loper voor jullie uit”, was zijn antwoord.

Officiële verklaring uit Parijs

Zaterdag kwam de officiële verklaring vanuit Parijs, waar in Den Haag op gewacht werd voordat er groen licht zou worden gegeven voor vakanties naar Frankrijk. Vanaf 15 juni kunnen we dus weer genieten van de Franse kust, al zal een vakantie in het land wel iets anders zijn dan ‘normaal’. Lemoyne zei daarover in het AD: „Als je de trein neemt, de Thalys, moet je een masker op. Maar ik denk dat veel mensen juist met de auto willen reizen. De auto is een soort veilige familiebubbel. Er is weinig contact met anderen. Sinds 2 juni zijn de cafés en restaurants weer open, dus je kunt gewoon weer een kopje koffie met een croissant bestellen, op een terras met uitzicht op zee. Maar we moeten ons allemaal aan nieuwe hygiënische regels houden.”

„We moeten afstand houden. Als je naar een restaurant gaat, moet je in Frankrijk een masker ophebben als je opstaat om bijvoorbeeld af te rekenen. Op stranden zal er vaak één pad zijn om het strand op te lopen en een ander pad om weer we te gaan. En er komt ruimte tussen mensen. De lokale autoriteiten gaan dat regelen. Maar in principe zijn de Franse stranden weer ‘normaal’. Alleen is ‘normaal’ níet meer: vijf mensen per vierkante meter.’’

