‘Zuid-Amerika nieuw epicentrum virus’ en meer corona buitenland

Zuid-Amerika is het nieuwe epicentrum van het coronavirus. Dat stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag.

Binnen dat continent is Brazilië „het zwaarst getroffen”, aldus Mike Ryan van de WHO op een persconferentie.

„In zekere zin is Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum van de ziekte geworden”, zei hij. Ryan maakt zich vooral zorgen om Brazilië, dat het malariamedicijn hydroxychloroquine grootschalig wil gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. Vrijdag wees nieuw onderzoek erop dat het medicijn alleen maar extra gevaren met zich meebrengt en niet werkt tegen het virus.

Twee video’s van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro (foto boven het artikel) op Twitter werden onlangs verwijderd. Het staatshoofd uitte in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Gebedshuizen Verenigde Staten

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat alle gebedshuizen in de Verenigde Staten weer opengaan. Hij heeft vrijdag de gouverneurs van alle staten opgedragen de gebedshuizen onmiddellijk te laten heropenen nu het land geleidelijk aanstuurt op een opheffing van de beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

„Vandaag bepaal ik dat gebedshuizen – kerken, synagogen en moskeeën – essentiële plaatsen zijn die essentiële diensten verlenen”, vertelde Trump op een persconferentie in het Witte Huis.

„De gouverneurs moeten het juiste doen en ervoor zorgen dat deze zeer belangrijke essentiële geloofsplaatsen opengaan. Nu, dit weekend nog”, zei hij. „Als ze het niet doen, zal ik de gouverneurs overrulen. In Amerika hebben we meer gebeden nodig, niet minder.”

Forse Boete Groot-Brittannië

Reizigers die in het Verenigd Koninkrijk aankomen, worden twee weken in quarantaine geplaatst en krijgen boetes van 1000 pond (1117 euro) als ze de regels overtreden. Dat zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, die de details van het nieuwe quarantainesysteem vrijdag uiteenzette tijdens de dagelijkse persconferentie van de regering.

Het plan, dat 8 juni van kracht wordt, is bedoeld om te voorkomen dat reizigers het coronavirus naar het land brengen nadat ze in het buitenland besmet zijn geraakt. De maatregel wordt elke drie weken geëvalueerd, samen met de andere maatregelen van de regering tegen het coronavirus. „We nemen deze maatregel op een moment dat deze het meest effectief zal zijn”, zei Patel.

Scholen België komen op gang

Alle basisschoolleerlingen en kleuters in Vlaanderen mogen vanaf 2 juni weer naar school. Ook in het middelbaar onderwijs kunnen dan weer meer scholieren echt onderwijs krijgen. Dat zijn onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden vrijdag overeengekomen. Het akkoord moet nog wel worden bekrachtigd door de Nationale Veiligheidsraad.

De Vlaamse minister van Jeugd Benjamin Dalle had ook goed nieuws voor kinderen: speeltuinen mogen vanaf woensdag weer open. En jongerenkampen zijn komende zomer toegestaan. Ook in het buitenland, maar niet verder dan 150 kilometer van de Belgische grens. Groepen worden opgesplitst in ‘contactbubbels’ van maximaal 50 personen, zonder verplichte mondkapjes. „Het zal anders zijn, maar niet minder fantastisch. We rekenen op ouders, begeleiders en de jongeren zelf om de regels goed op te volgen.”

Aantal doden per dag in Italië daalt

Italië heeft vrijdag 130 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd, tegen 156 de dag ervoor, meldden de autoriteiten. Het aantal nieuwe besmettingen op een dag steeg marginaal tot 652, vergeleken met 642 een dag eerder.

Het totale dodental in Italië sinds de uitbraak op 21 februari aan het licht kwam, bedraagt ​​nu 32.616, het op twee na hoogste ter wereld, na dat van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Statistici geloven echter dat Italië, net als veel andere landen, aanzienlijk meer sterfgevallen telt door het virus dan de officiële gegevens suggereren, omdat veel slachtoffers nooit zijn getest. Een onderzoek deze week door het Italiaanse socialezekerheidsagentschap INPS toonde aan dat er tussen 1 maart en 30 april bijna 47.000 meer doden vielen dan gemiddeld in dezelfde periode in de vijf jaar van 2015 tot 2019.

Portugal ziet deur voor toeristen open

De deuren van Portugal staan ​​weer open voor toeristen, zei de minister van Buitenlandse Zaken van het land, Augusto Santos Silva, vrijdag. Portugal is een van de eerste Europese landen die bezoekers uit andere landen na versoepeling van de coronamaatregelen weer verwelkomt.

“Toeristen zijn welkom in Portugal”, vertelde Santos Silva aan de krant Observador. Hij legde uit dat wel enkele gezondheidscontroles worden ingevoerd op luchthavens, maar dat er geen verplichte quarantaine zal zijn voor degenen die binnenvliegen.

Portugal, dat tot nu toe 30.200 bevestigde gevallen van COVID-19 en 1289 doden heeft geregistreerd, versoepelt langzaam de geldende beperkingen sinds het halverwege maart in lockdown ging.

