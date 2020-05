Netflix kondigt eerste Nederlandse ‘Original film’ aan

Netflix en dramaproducent Fiction Valley kondigen de eerste Nederlandse Original film aan. De film is (voor het publiek) nog titelloos.

De film wordt geschreven door Gouden Kalf winnaars Shady El-Hamus (De Libi, Nachtschade) en Jeroen Scholten van Aschat (De Libi, Fenix). De film wordt geregisseerd door Shady El-Hamus.

Eerder werden al wel een volledig Nederlandse serie (Ares, waarbij Metro een setbezoek deed) en een Nederlands-Belgische co-productie gemaakt, het wereldsucces Undercover.

Veelbelovende hiphopartiest beroofd

De film vertelt het verhaal van Richie Rich die op het punt staat de grootste hiphopartiest van Nederland te worden wanneer hij vlak voor een belangrijk optreden door een groep gewapende tieners wordt beroofd van zijn pronkjuweel: een peperduur horloge. Als de beelden van de vernederende beroving viraal gaan, volgt een koortsachtig kat-en-muisspel waarin Richie in één nacht alles riskeert wat hij heeft opgebouwd om zijn beschadigde imago te herstellen.

Lina Brouneus, Director Co-Production & Acquisition bij Netflix: „We zijn trots om de eerste Nederlandse Netflix Original film mogen aankondigen. We kijken er naar uit om samen met samen met de getalenteerde makers, Shady El-Hamus en Jeroen Scholten van Aschat, het verhaal van Richie Rich tot leven te brengen.”

Hier zie je de aankondiging van de trotse makers. Op een of andere reden wordt de titel geheim gehouden. Ook wordt niets gezegd over wanneer we de film kunnen zien.

Droom van jonge filmmakers

Shady El-Hamus: „Het is een enorme eer om als jonge filmmakers de eerste Nederlandse Netflix Original film te gaan maken. De gedeelde ambitie is om een verhaal te vertellen dat reflecteert op deze tijd en zowel weet te vermaken als te verdiepen. Het vertrouwen dat we van Netflix krijgen, werkt heel motiverend. Bovendien geeft deze samenwerking ons de kans om een film te maken voor een groot en wereldwijd publiek. Een droom die uitkomt.”

Obsessie, status, succes

De film wordt een komisch crime drama over de hedendaagse obsessie met status en succes. Jeroen Scholten van Aschat: „De film onderzoekt de worsteling tussen wie je bent en wie je wilt zijn in een tijd waarin je online identiteit allesbepalend is en iedereen gebukt lijkt te gaan onder een chronische erkenningstoornis.”

