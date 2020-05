Zo kun je de raket van SpaceX vanavond spotten

Zeventien luttele minuten voor vertrek werd de lancering van de ruimtevlucht van SpaceX naar het International Space Station. Vanavond doen SpaceX en Nasa een nieuwe poging de Crew Dragon de lucht in te sturen.

En goed nieuws voor de ruimtefans onder ons: er is namelijk een kans dat je de raket vanuit Nederland kunt spotten. Daarvoor moet je niet al te vroeg naar bed, de raket vlieg om 23:18 uur over – om en nabij. Dat schrijft wetenschapper Marco Langbroek op Twitter. Hij is werkzaam bij de Universiteit Leiden, waar hij zich bezighoudt met astronomie en archeologie.

1/6

Vanavond 30 mei om 21:22 NL tijd in Florida een nieuwe poging om de @SpaceX #CrewDragon met astronauten Hurley en Behnken naar het #ISS te lanceren. Als het doorgaat tenminste, want de weersvooruitzichten zijn wederom niet heel positief: https://t.co/0WfUnPr0F8 pic.twitter.com/o9diJX8TKi — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) May 30, 2020

Zichtbaar bij de tweede ronde

Slechts 23 minuten na de lancering – om 21:22 uur (Nederlandse tijd), komt de Falcon 9-raket over Nederland. Dan is de zon alleen nog niet helemaal onder in ons land, waardoor de raket niet zichtbaar is. De raket komt gelukkig nog een keer langs, om 23:18 uur. In theorie is de raket dan wel zichtbaar, omdat het helemaal donker is.

De meeste mensen zullen wel even een stukje moeten rijden om de raket te zien, schrijft Langbroek: „Voor deze tweede passage: zoek een plek met vrij zicht op de zuidwestelijke horizon (polder, strand), en gebruik een verrekijker. Enkele minuten eerder kun je, net iets hoger aan de hemel, overigens het ISS zien overkomen.”

Slecht weer voorspeld

De regels die Nasa en SpaceX handhaven als het gaat om de veiligheid, zijn streng. De weersvoorspellingen zijn vooralsnog niet al te positief, de kans is daarom aanwezig dat de raket vanavond wederom niet zal opstijgen. Mocht de lancering weer worden uitgesteld, dan doen de organisaties op 31 mei een nieuwe poging. De raket zal dan om 19:59 uur (Nederlandse tijd) worden gelanceerd. De raket wordt gelanceerd in Cape Canaveral in Florida.

Ook zondag ziet het er niet al te best uit, er worden onweersbuien verwacht. Maandag zou volgens meteorologen wél een goed moment zijn. Het blijft dan waarschijnlijk droog.

Bijzonder moment

Het is een bijzondere gebeurtenis dat de raket wordt gelanceerd. Voor het eerst in negen jaar tijd gaan er weer Amerikaanse astronauten de ruimte in. De laatste keer was met de space shuttle in 2011. Het is ook de eerste keer dat een commercieel bedrijf astronauten naar de ruimte stuurt.

SpaceX is het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk. Met de Falcon 9-raket, de raket waarmee de astronauten vanavond de lucht in moeten gaan, werden al honderden succesvolle vluchten uitgevoerd. Het gaat echter niet altijd van een leien dakje. Het bedrijf is namelijk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe generatie raketten, de Starship-raketten. Tijdens een test in Texas ontstond er een enorme explosie.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.