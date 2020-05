Politie pakt houdt twintig betogers in Den Haag aan

De politie heeft in Den Haag ruim twintig betogers tegen de coronamaatregelen aangehouden. De politie had de actievoerders gezegd dat ze uit elkaar moesten gaan, maar ze bleven in groepen hangen in de buurt van Den Haag CS.

Een grote groep omstanders van een betoging op de Koekamp in Den Haag is zich aan het verspreiden nadat een van de organisatoren daartoe had opgeroepen. Dat gebeurde nadat burgemeester Johan Remkes van Den Haag de politie had opgedragen omstanders te verwijderen als die zich niet aan de aanwijzingen zouden houden.

Hooguit dertig mensen

De gemeente Den Haag had de organisatoren van betogingen tegen de coronamaatregelen enkele dagen geleden gewaarschuwd om de regels rond protesten niet te omzeilen. Bij een demonstratie mogen hooguit dertig mensen aanwezig zijn en die moeten minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Groepen mensen zijn zaterdag bijeengekomen op meerdere plekken in Den Haag om te betogen. Ook op Plein 1813 staan demonstranten. Ze zijn niet alleen tegen het coronabeleid van het kabinet, maar ook tegen de ontwikkeling van 5G-netwerken en tegen het kabinet als geheel.

Waarschuwing

Bij de Koekamp is een vak afgezet, met daarin plaats voor dertig mensen. Daaromheen staan tientallen andere mensen, die volgens een woordvoerder geen demonstranten zijn maar 'sympathisanten'.

Kleine protesten

Volgens de gemeente wilden de demonstranten zaterdag veel kleine protesten gelijktijdig en naast elkaar houden, maar „aanmeldingen van 50 demonstraties met 30 deelnemers en van 100 demonstraties met 20 deelnemers voor aanstaande zaterdag worden niet toegestaan”, aldus de gemeente.

Vorig weekend werd er ook al gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. In Eindhoven werd toen door de politie een man opgepakt die zich vermoedelijk schuldig makte aan opruiend gedrag.

