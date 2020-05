RIVM meldt twintig nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Opnieuw zijn er twintig mensen overleden door het coronavirus. Daarmee stijgt het dodental in Nederland naar 5951.

In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 20 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. In Nederlandse ziekenhuizen zijn 5 nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.727. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 131 naar 46.257.

Werkelijke aantal ligt hoger

Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Gegevens over sterfgevallen en ziekenhuisopnames van patiënten worden soms ook later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld door het RIVM.

Inmiddels is het aantal besmettingen wereldwijd meer dan 5 miljoen. Vooral in Latijns-Amerika is het aantal nieuwe infecties gestegen. Ongeveer een derde van alle nieuwe infecties die werden gemeld, ging het om besmettingen in Zuid-Amerika. Het continent komt daardoor hoger uit dan Europa en de Verenigde Staten. Beide regio’s hadden meer dan twintig procent van de nieuwe gevallen.

‘Meer moeten testen’

Vooraanstaande microbiologen zeggen vandaag tegen RTL Nieuws dat er meer getest had kunnen worden. Veel capaciteit om mensen met symptomen te testen is de afgelopen maanden onbenut gebleven. De afgelopen weken is er slechts tussen 10 en 70 procent van de beschikbare capaciteit bij verschillende ziekenhuizen gebruikgemaakt.

Dat meldt de zender op basis van eigen onderzoek. Vooraanstaande microbiologen zeggen niet te begrijpen waarom alleen een kleine geselecteerde groep in aanmerking kwam voor een coronatest.

Veel capaciteit

„Meer testen had zeker uitgemaakt”, zegt hoogleraar microbiologie Bert Niesters van het UMCG in Groningen. „Zo is nagelaten om meer te testen onder kwetsbare ouderen in verpleeghuizen.” Waarom er niet eerder is opgeschaald, is Niesters een raadsel, „want ik heb heel veel overcapaciteit, de hele pandemie lang al. We hebben capaciteit voor 1000 testen per dag. Ik haal er nog maar zo’n 100. Dat is 10 procent. Er komen gewoon geen monsters binnen.”

